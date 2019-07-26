Skoda вступила в борьбу с сезонной аллергией

Или, как ее еще называют, сенной лихорадкой, которая стала настоящим бедствием для многих горожан. А поможет в этой борьбе технология Air-Con, которая уже применена в новой модели Scala.

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Напомним, что Scala — первая Skoda, созданная под руководством нового шеф-дизайнера компании Оливера Штефани. Компактный хэтчбек представили в конце прошлого года. Он расположился в нише между Fabia и Octavia и готов конкурировать на рынке с такими моделями, как Hyundai i30, Ford Focus, Renault Megane, Peugeot 308 и Opel / Vauxhall Astra.

Помимо всего прочего у новой модели есть очень важная особенность — компактный хэтчбек умеет бороться с симптомами сенной лихорадки и делает это с помощью умной технологии, которая сочетает климат-контроль со специальным фильтром салона и датчиком качества воздуха, сообщает Carscoops.

Работая вместе, они отфильтровывают пыльцу, помогая тем самым уменьшить симптомы кашля, чихания и зуда в глазах, поэтому людям, находящимся в салоне, не нужно будет принимать лекарства, вызывающие сонливость.

Все, что им следует сделать при входе в машину, это закрыть окна и включить кондиционер в режиме рециркуляции воздуха. Система может автоматически закрыть впускное отверстие для входящего воздуха, если обнаружит частицы, вызывающие чихание, и предотвратит их попадание в кабину.

Климат-контроль автомобиля также имеет несколько датчиков, которые контролируют температуру и влажность внутри и снаружи салона. Кроме того, он имеет датчик, который определяет интенсивность и направление солнечных лучей, так что он может регулировать температуру воздуха с каждой стороны автомобиля для более эффективного охлаждения.

Завозить Скалу в Россию (локализовывать производство — тем более) чехи не планируют, но обещают нам предельно похожий на нее Rapid второго поколения.



Фото: Skoda