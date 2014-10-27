Opel получил разрешение на продажу в России двух моделей

Продажи Opel в России возобновятся уже в этом месяце. Первыми в дилерских центрах появятся минивэн и фургон.

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Компания Opel, которой теперь владеет французский концерн PSA, выпускающий автомобили Peugeot и Citroen, получила сертификаты на два автомобиля, дающие право продавать машины на территории России.

Таким образом, скоро в продаже появятся минивэн Opel Zafira Life и коммерческий фургон Vivaro, на которые были получены сертификаты, пишет РГ. Эти автомобили будут собираться на заводе PSA под Калугой, и они являются точной копией Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Space Tourer и Jumpy, отличаясь от них лишь оптикой и решетками радиатора. Машины могут оказаться идентичными даже в плане уровня комплектаций и версий.

Напомним, что минивэны и фургоны Peugeot и Citroen оснащаются турбодизельными моторами объемом 1,6 литра мощностью 95 л.с., а также имеют полноприводняе версии. Все это получат и автомобили Opel.

Стоимость Opel Zafira Life и Vivaro пока не озвучивалась, но она, так же, как и оснащение, может быть идентична ценам французских аналогов.

Также Opel намерен продавать в России кроссовер Grandland X, подробнее о котором можно узнать здесь.

Фото: Opel