Новая модель для России: первый обзор Opel Grandland X

У поклонников Опеля радость: марка возвращается на российский рынок. Во Франкфурте показали Grandland X Hybrid 4 — принципиально новую по трансмиссии полноприводную машину. «За рулем» разузнал, что это за зверь.

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В этом кроссовере с полным приводом три сотни «лошадей». Откуда они берутся? Под капотом 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л.с. Ему ассистируют два электромотора по 109 л.с. каждый. Один приводит передние колеса, а второй, расположенный сзади, — соответственно, задние. Суммарная мощность гибридной установки — как раз около 300 л.с. Благодаря чему компактвэн разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунд, как приличный хэтч типа Octavia RS. Круто.

Opel Grandland X — это плагин-гибрид с батареей емкостью 13 кВт⋅ч, и у него есть соответствующий разъем, расположенный слева сзади. Заряжается батарея примерно за 2 часа. Только на ней можно проехать километров 50. Теоретически для перемещений на небольшие расстояния должно хватать. Климатическая установка в новом Опеле полностью электрическая, то есть двигатель можно вообще не запускать, даже если вы едете зимой или по жаре. Выбрать режим езды (4WD, Sport, Hybrid, Electric) можно заранее с помощью специальной клавиши, находящейся слева от рычага трансмиссии. Если включить Hybrid, машина сама решит, как ей выгоднее ехать в данный момент — на электричестве, бензине или задействуя все моторы.

Внешность: немецкий сородич

В фонарях и линиях кузова Opel Grandland X можно найти что-то от Astra, SEAT и даже от Volkswagen. Необычная деталь — уже на заводе выкрашенный в черный цвет капот (он, кстати, в поднятом состоянии удерживается обычной подпоркой, что огорчает). Такое дизайнерское решение отсылает к французам. А так как компания Peugeot купила Опель в 2017 году, удивляться нечему. По сути, Opel Grandland X — немецкое воплощение шасси PSA в форм-факторе компактвэна. На этой же платформе построен Peugeot 3008. Но внешне Опель, конечно, не от Пежо. Он создан для более консервативного немецкого покупателя и потому поспокойнее «француза». Обут Grandland X в 19-дюймовые колеса.

Салон и багажник: типичный представитель

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Здесь тоже обошлось без буйства французской фантазии, сделано все качественно, по-немецки. Небольшой центральный дисплей со средним разрешением. Под ним — блок управления микроклиматом с крохотными рукоятками и дисплейчиком, где отображаются температура и скорость вращения вентилятора. Сзади особо не разгуляешься. Но те, кто знает Peugeot 3008, отсутствию простора не удивятся. Сиденья обтянуты перфорированной кожей с красивой прострочкой. Французского шарма нет, но порядок немецкий присутствует. Есть даже такая премиальная вещь, как шторка на стеклах задних дверей.

У пассажиров второго ряда есть свои воздуховоды, USB-разъем и даже настоящая розетка 220 В для зарядки гаджетов. Сзади нет напольного туннеля, а потому ногам центрального пассажира на втором ряду будет удобно. Так что впятером в Опеле вполне можно ехать. Но если хочется комфорта, пятого лучше не брать.

Багажник у Opel Grandland X не большой, но и не маленький. Под полом находится батарея. Помимо нее — небольшой органайзер из пенопласта и 12-вольтовый аккумулятор для питания бортовых систем автомобиля. Запаски нет, только ремкоплект. Дверь багажника закрывается с кнопки.

Когда появится в России?

В нашу страну полноприводная 300-сильная версия поставляться не будет. Приедет только переднеприводная и, возможно, уже в этом году. Что касается двигателей, то на Grandland X еще будут ставить обычный турбомотор 1,6 л и 2-литровый дизель мощностью 177 л.с. Какие версии поступят к нам и сколько эти машины будут стоить, пока неизвестно. В Германии новый Опель продают за 53 тыс. евро. В пересчете на рубли получается запредельная сумма. Переднеприводная версия, понятно, будет дешевле, но все равно останется дорогой. Как воспримут Опель российские покупатели — вопрос. Пока кажется, что у этого 5-местного компактвэна с правильным форм-фактором, достаточным клиренсом и даже передним приводом шансы есть. Но все, конечно, будет зависеть от сочетания цены и качества, оснащения и моторов.

Фото: Zuma\TASS, Opel