Mercedes-Benz представил маленький-большой GLB

В модельном ряду Mercedes-Benz появился классический внедорожник на компактной платформе, но с тремя рядами сидений.

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Автопроизводители часто заявляют об очередном «совершенно новом» автомобиле. Но в большинстве случаев речь идет либо о «подтяжке лица», либо о значительной модернизации уже существующей модели. Новый же Mercedes-Benz GLB является действительно совершенно новой машиной, хотя и построенной с использованием узлов и агрегатов A-класса. GLB стал классическим внедорожником на компактной платформе, в салоне которого нашлось место для трех рядов сидений на семерых пассажиров.

Это первая компактная модель Mercedes-Benz, предлагающая подобную компоновку салона. Дополнительный третий ряд рассчитан на двух пассажиров и оборудован подстаканниками, а также USB-портами для телефонов и прочих гаджетов. Кроме того, третий ряд оборудован боковыми подушками безопасности и креплениями для детских кресел. К сожалению, пространства на третьем ряду не так много: не хватает места для голов и ног взрослых пассажиров, но детям там будет вполне комфортно.

Пятиместный вариант нового GLB более вместителен. При сложенных задних сиденьях объем багажника достигает 1756 литров. Пассажиры второго ряда имеют возможность устроиться поудобнее, двигая свои кресла вперед или назад. При этом пространство для их ног может составлять до 96,5 см!

Передняя часть салона GLB очень похожа на салон A-класса, но с более высоким потолком. Панель приборов — это 7-дюймовый экран, справа от которого расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В стандартную комплектацию входит система MBUX с возможностью голосового управления, а также многочисленные системы помощи водителю и камера заднего вида.

Хотя дизайн GLB больше тяготеет к формам классического внедорожника, он не настолько угловатый, как предполагалось раннее. Если сравнивать с автомобилями А-класса, на платформе которых построен GLB, его колесная база на 12,7 см больше, чем у кроссовера GLA, и всего на 4,3 см меньше, чем у GLC. В базовой комплектации привод автомобиля будет передним, что должно сделать его начальную стоимость немного меньше, хотя, скорее всего, большинство покупателей предпочтут систему полного привода 4MATIC с возможностью распределения крутящего момента по осям в пропорции 50/50.

На презентации был представлен GLB с 4-цилиндровым 2-литровым турбированным двигателем мощностью 224 л.с. и 350 Нм. С этим мотором автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды при наличии системы полного привода. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Продажи Mercedes—Benz GLB начнутся в конце 2019 года с версий GLB 250 и GLB 250 4MATIC, стоимость которых будет объявлена позже.

Фото: Daimler AG

Видео: YouTube