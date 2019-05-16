Mercedes-Benz разбил седан российской сборки

Не ездил на машине месяцами. С маслом беда? — ответ эксперта

Действительно, если принять срок годности купленного масла за пять лет, то зачем ежегодно менять его в моторе автомобиля, который целый год (или даже только зиму) никуда не ездил? На самом деле менять масло все-таки нужно. И вот почему.