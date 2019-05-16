Mercedes-Benz разбил седан российской сборки

Материалы по темеКак собирают Мерседесы в России — репортаж с завода
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово будет выпускать автомобили по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Первой моделью, локализованной в России, стал седан Е-класса в версиях E 200, E 200 d и E 220 d с задним и полным приводом.
Поставки машин в автосалоны пока не начались, зато собранные в Подмосковье седаны уже побывали в Германии. Там прошел краш-тест автомобиля российской сборки.
Короткий видеоролик, показывающий, как проходили испытания седана, появился в соцсети российского завода Мерседес — пользователи Фейсбука могут с ним ознакомиться.
«Рады сообщить, что седан Е-класса российского производства успешно прошел краш-тест в Германии и получил высокую оценку пассивной безопасности от немецких коллег», — прокомментировали итоги испытаний в Mercedes-Benz Manufacturing Russia.
- Открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье состоялось в начале апреля. На торжественную церемонию прибыли президент России Владимир Путин и генеральный директор Daimler Дитер Цетше.
- На испытаниях Euro NCAP в 2016 году Mercedes-Benz E 220 d европейской сборки заработал максимальные пять звезд рейтинга пассивной безопасности. Если принять во внимание, что все заводы марки в мире работают по единым стандартам, то безопасность российских седанов должна быть как минимум не хуже.
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