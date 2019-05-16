Mercedes-Benz разбил седан российской сборки

Мерседесы российской сборки еще не поступили в продажу, но уже прошли краш-тесты в Германии.

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

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Как собирают Мерседесы в России — репортаж с завода

Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово будет выпускать автомобили по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Первой моделью, локализованной в России, стал седан Е-класса в версиях E 200, E 200 d и E 220 d с задним и полным приводом.

Поставки машин в автосалоны пока не начались, зато собранные в Подмосковье седаны уже побывали в Германии. Там прошел краш-тест автомобиля российской сборки.

Короткий видеоролик, показывающий, как проходили испытания седана, появился в соцсети российского завода Мерседес — пользователи Фейсбука могут с ним ознакомиться.

«Рады сообщить, что седан Е-класса российского производства успешно прошел краш-тест в Германии и получил высокую оценку пассивной безопасности от немецких коллег», — прокомментировали итоги испытаний в Mercedes-Benz Manufacturing Russia.

  • Открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье состоялось в начале апреля. На торжественную церемонию прибыли президент России Владимир Путин и генеральный директор Daimler Дитер Цетше.
  • На испытаниях Euro NCAP в 2016 году Mercedes-Benz E 220 d европейской сборки заработал максимальные пять звезд рейтинга пассивной безопасности. Если принять во внимание, что все заводы марки в мире работают по единым стандартам, то безопасность российских седанов должна быть как минимум не хуже.
Фото: Mercedes-Benz Manufacturing Russia

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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (1)

Mercedes-Benz 1992 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Солидный, большой авто, пользующийся еще уважением на дорогах. Редко ламается. Не дорогие запчасти и они есть, на разборе, так тем-более! Доступная, самостоятельная ремонтопригодность (и редко). Добротная шумоизоляция, великолепная плавность хода и энергопоглощающая подвеска. Дешевая цена.

Недостатки:

Большой расход топлива. Капризная топливная система KE-Jetronik на 102 дв. Не современные динамичные характеристики и вальяжная подвеска.

Комментарий:

Подойдет для рожденных в 70–90 гг., да, и, кто любит комфорт и уважение.

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