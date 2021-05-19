Жесткий тест Renault Arkana: перегруз и заморозка

Первая часть испытаний — по этой ссылке.
Расход топлива
Нагрузку в пробеге мы сделали почти максимальной — 350 кг. Автомобили с небольшими турбомоторами часто скисают при большой загрузке. Вскоре стало ясно, что количество груза не сильно сказывается на расходе топлива — он почти не отличался от такового у пустой машины. У нас получилось около семи литров на обычной загородной трассе и около девяти — на автостраде.
Как вы поняли, куда больше на аппетит влияет скорость движения: после 120 км/ч аппетит 1,33‑литрового турбомотора растет чуть ли не по экспоненте. Высокий дорожный просвет и большое поперечное сечение кузова — все это дополнительное сопротивление. Но в случае с Арканой налицо еще и недоработанная аэродинамика. Силен шум от ветра — к 150 км/ч голос в салоне надо сильно повышать. А в дождь с потоками воды на боковых стеклах творилось какое-то мракобесие. Вода кружила в хаотичном вихре. Капли мигом затягивало на зеркала. И дело не только в том, что обзор сводился к нулю — глядя на эту турбулентность, нутром чуешь, как тяжело Аркане прорезать воздух на высокой скорости.
Но если ехать быстро приятно хотя бы водителю, то упражнение «разгоны и торможения» испытание не только для силовой установки, но и для психики. Arkana с максимальным ускорением и в ручном режиме коробки стартует с места. Когда стрелка тахометра достигнет 5500 об/мин, переходим на вторую и так же до пяти с половиной тысяч. Затем на третью. Успеваем разогнаться до 110 км/ч, после чего тормозим двигателем, понижая передачи. И так до полной остановки. В таком режиме надо проехать 600 километров, за которые вариатор переживет около двух тысяч переключений.
Километр за километром оставался позади, но Arkana была невозмутима. Разве что расход топлива вырос до 11,5 л/100 км.
Строго говоря, только пробеговая часть с нагрузочными «упражнениями» в этот раз заняла более 60 часов. Но даже после этого марафон продолжился — уже в морозильной камере.
Морозильная камера
В способностях Арканы запускаться при самых низких температурах мы убедились в пробеге по Якутии. Наша же программа имитирует самый ужасный зимний режим — завелись, немного проехали до работы и заглушили машину. Запуск при —20 °C, работа в течение десяти минут и остановка. Два часа охлаждения, после чего опять пуск. И так больше суток, за это время пройдет 15 подобных циклов. В салон поставили три датчика температуры, чтобы оценить эффективность работы отопителя. Еще один сенсор установили вместо масляного щупа — чтобы отследить температуру масла.
Спустя несколько часов температура в климатической камере опустилась до заветных двадцати градусов. Arkana запустилась без проблем. Первые полторы минуты двигатель работает при 1500 об/мин, после чего холостые обороты падают ниже тысячи. Через десять минут работы двигателя воздух в районе головы водителя прогрелся до 11 градусов тепла. В ногах водителя и пассажира холоднее, но и там температура выросла в среднем на 15 градусов. Сам же двигатель за десять минут успел прогреться до 37 градусов — далеко до рабочей температуры. Сюрприз ждал после остановки и двух часов охлаждения. Салон успел выстудиться до начальных минус двадцати градусов. А вот моторное масло охладилось только до 22 градусов тепла! Двигатель прекрасно сохраняет тепло, что для наших зим очень хорошая новость.
Каждый следующий запуск был точной копией предыдущего. Ни обороты, ни время запуска не плавали. Впрочем, и до этого все автомобили, которые проходили аналогичные испытания, вели себя так же. Другой вопрос — как все наши испытания сказались на моторе. Промежуточные анализы масла показывали, что поводов для беспокойства быть не должно. Но мы все равно волновались — и разобрали машину.
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Мелкие недостатки
К двигателю, коробке и подвеске за время службы Арканы у меня не было никаких вопросов. Моторное масло не доливал, коробка не перегревалась даже на бездорожье. Осмотр снизу показал, что подвеска живее всех живых. Зато мелких недочетов хватало с головой.
С самого начала мозг вынесла медиасистема Easy Link. Постоянные зависания и глюки с кнопками на подрулевом джойстике. Периодически не включалась камера заднего вида. Но с обновлением прошивки о медиасистеме я забыл. Появилась новая напасть — несколько раз отказывала система экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС, о чем свидетельствовало сообщение на приборной панели. Один раз заглючила система мониторинга давления в шинах.
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Есть вопросы к работе климат-контроля в автоматическом режиме. В большинстве ситуаций от микроклимата Арканы только положительные эмоции. Сразу после холодного пуска из дефлекторов идет теплый воздух — благодаря встроенному фену. Дополнительные обогревы работают эффективно. Проблемы есть поздней осенью и ранней весной, когда температура воздуха чуть больше нуля. В авторежиме «климат» никак не может удержать выставленную температуру — то «жарит», то устраивает в салоне мороз.
Зато Arkana радовала скромным аппетитом — в среднем 8 л/100 км за весь срок службы. Да и по материальным затратам совсем неплохо — каждый километр обошелся нам в пять рублей. Отличный показатель!
Первая часть испытаний — по этой ссылке.
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