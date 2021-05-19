Жесткий тест Renault Arkana: перегруз и заморозка

Мы устроили для редакционной Арканы традиционное испытание на выносливость — марафон «60 часов „За рулем“».

Первая часть испытаний — по этой ссылке.

Расход топлива

Нагрузку в пробеге мы сделали почти максимальной — 350 кг. Автомобили с небольшими турбомоторами часто скисают при большой загрузке. Вскоре стало ясно, что количество груза не сильно сказывается на расходе топлива — он почти не отличался от такового у пустой машины. У нас получилось около семи литров на обычной загородной трассе и около девяти — на автостраде.

Как вы поняли, куда больше на аппетит влияет скорость движения: после 120 км/ч аппетит 1,33‑литрового турбомотора растет чуть ли не по экспоненте. Высокий дорожный просвет и большое поперечное сечение кузова — все это дополнительное сопротивление. Но в случае с Арканой налицо еще и недоработанная аэродинамика. Силен шум от ветра — к 150 км/ч голос в салоне надо сильно повышать. А в дождь с потоками воды на боковых стеклах творилось какое-то мракобесие. Вода кружила в хаотичном вихре. Капли мигом затягивало на зеркала. И дело не только в том, что обзор сводился к нулю — глядя на эту турбулентность, нутром чуешь, как тяжело Аркане прорезать воздух на высокой ­скорости.

Но если ехать быстро приятно хотя бы водителю, то упражнение «разгоны и торможения» испытание не только для силовой установки, но и для психики. Arkana с максимальным ускорением и в ручном режиме коробки стартует с места. Когда стрелка тахометра достигнет 5500 об/мин, переходим на вторую и так же до пяти с половиной тысяч. Затем на третью. Успеваем разогнаться до 110 км/ч, после чего тормозим двигателем, понижая передачи. И так до полной остановки. В таком режиме надо проехать 600 километров, за которые вариатор переживет около двух тысяч переключений.

Километр за километром оставался позади, но Arkana была невозмутима. Разве что расход топлива вырос до 11,5 л/100 км.

Строго говоря, только пробеговая часть с нагрузочными «упражнениями» в этот раз заняла более 60 часов. Но даже после этого марафон продолжился — уже в морозильной камере.

Морозильная камера

В способностях Арканы запускаться при самых низких температурах мы убедились в пробеге по Якутии. Наша же программа имитирует самый ужасный зимний режим — завелись, немного проехали до работы и заглушили машину. Запуск при —20 °C, работа в течение десяти минут и остановка. Два часа охлаждения, после чего опять пуск. И так больше суток, за это время пройдет 15 подобных циклов. В салон поставили три датчика температуры, чтобы оценить эффективность работы отопителя. Еще один сенсор установили вместо масляного щупа — чтобы отследить температуру масла.

Морозильная камера компании «Цельсий-Проф» позволяет испытывать технику массой до 50 тонн. Проще говоря, здесь можно проморозить танк!

Пульт управления морозильной камерой. Мы отслеживали прогрев автомобиля по четырем датчикам. Один вместо масляного щупа и три в салоне автомобиля.

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Спустя несколько часов температура в климатической камере опустилась до заветных двадцати градусов. Arkana запустилась без проблем. Первые полторы минуты двигатель работает при 1500 об/мин, после чего холостые обороты падают ниже тысячи. Через десять минут работы двигателя воздух в районе головы водителя прогрелся до 11 градусов тепла. В ногах водителя и пассажира холоднее, но и там температура выросла в среднем на 15 градусов. Сам же двигатель за десять минут успел прогреться до 37 градусов — далеко до рабочей температуры. Сюрприз ждал после остановки и двух часов охлаждения. Салон успел выстудиться до начальных минус двадцати градусов. А вот моторное масло охладилось только до 22 градусов тепла! Двигатель прекрасно сохраняет тепло, что для наших зим очень хорошая новость.

Лобовое стекло отогревается быстро — разница в температурах особенно заметна на фоне еще холодного капота. К эффективности обогрева сидений и руля вопросов нет. Руль уже через несколько минут прогрелся до 11 градусов тепла.

Каждый следующий запуск был точной копией предыдущего. Ни обороты, ни время запуска не плавали. Впрочем, и до этого все автомобили, которые проходили аналогичные испытания, вели себя так же. Другой вопрос — как все наши испытания сказались на моторе. Промежуточные анализы масла показывали, что поводов для беспокойства быть не должно. Но мы все равно волновались — и разобрали машину.

Мелкие недостатки К двигателю, коробке и подвеске за время службы Арканы у меня не было никаких вопросов. Моторное масло не доливал, коробка не перегревалась даже на бездорожье. Осмотр снизу показал, что подвеска живее всех живых. Зато мелких недочетов хватало с головой. С самого начала мозг вынесла медиасистема Easy Link. Постоянные зависания и глюки с кнопками на подрулевом джойстике. Периодически не включалась камера заднего вида. Но с обновлением прошивки о медиасистеме я забыл. Появилась новая напасть — несколько раз отказывала система экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС, о чем свидетельствовало сообщение на приборной панели. Один раз заглючила система мониторинга давления в шинах. Материалы по теме Renault Arkana, Duster, Kaptur: большой тест кроссоверов Есть вопросы к работе климат-контроля в авто­матическом режиме. В большинстве ситуаций от микроклимата Арканы только положительные эмоции. Сразу после холодного пуска из дефлекторов идет теплый воздух — благодаря встроенному фену. Дополнительные обогревы работают эффективно. Проблемы есть поздней осенью и ранней весной, когда температура воздуха чуть больше нуля. В авторежиме «климат» никак не может удержать выставленную температуру — то «жарит», то устраивает в салоне мороз. Зато Arkana радовала скромным аппетитом — в среднем 8 л/100 км за весь срок службы. Да и по материальным затратам совсем неплохо — каждый километр обошелся нам в пять рублей. Отличный ­показатель!

Первая часть испытаний — по этой ссылке.

12 главных вопросов к Аркане — тут.

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