Несколько моделей российской марки Солярис подорожали: называем цены

Автопроизводитель Solaris опять обновил цены на большинство своих автомобилей. Изменения коснулись базовых комплектаций моделей HC, KRS и KRX с механической коробкой передач, цена на которые увеличилась на 330-491 тысяч рублей.

Модель Solaris KRS, которая является близнецом популярного Kia Rio, подорожала в комплектации Comfort с 123-сильным 1,6-литровым двигателем и шестиступенчатой механикой. Если в ноябре цена на этот седан составляла 1 960 000 рублей, то теперь она возросла на 330 000 рублей.

Что касается вседорожного хэтчбека Solaris KRX, представляющего собой модификацию Kia Rio X, то его комплектации Comfort и Luxe AV также увеличились в цене. В первом случае цена подросла с 1 960 000 рублей на 330 000 рублей, а во втором – с 1 980 000 рублей на 410 000 рублей.

Модель Solaris HC, основанная на Hyundai Creta, подорожала в двух из 12 комплектаций. Изменения коснулись комплектаций Prime и Classic с 1,6-литровым 123-сильным двигателем, шестиступенчатой механикой и передним приводом.

Версия Prime поднялась в цене на 20,77%, и теперь стоит 2 390 000 рублей вместо прежних 1 979 000 рублей, тогда как версия Classic, ранее стоившая 1 999 000 рублей, подорожала почти на 25%.

