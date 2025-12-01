Несколько моделей российской марки Солярис подорожали: называем цены
Автопроизводитель Solaris опять обновил цены на большинство своих автомобилей. Изменения коснулись базовых комплектаций моделей HC, KRS и KRX с механической коробкой передач, цена на которые увеличилась на 330-491 тысяч рублей.
Модель Solaris KRS, которая является близнецом популярного Kia Rio, подорожала в комплектации Comfort с 123-сильным 1,6-литровым двигателем и шестиступенчатой механикой. Если в ноябре цена на этот седан составляла 1 960 000 рублей, то теперь она возросла на 330 000 рублей.
Что касается вседорожного хэтчбека Solaris KRX, представляющего собой модификацию Kia Rio X, то его комплектации Comfort и Luxe AV также увеличились в цене. В первом случае цена подросла с 1 960 000 рублей на 330 000 рублей, а во втором – с 1 980 000 рублей на 410 000 рублей.
Модель Solaris HC, основанная на Hyundai Creta, подорожала в двух из 12 комплектаций. Изменения коснулись комплектаций Prime и Classic с 1,6-литровым 123-сильным двигателем, шестиступенчатой механикой и передним приводом.
Версия Prime поднялась в цене на 20,77%, и теперь стоит 2 390 000 рублей вместо прежних 1 979 000 рублей, тогда как версия Classic, ранее стоившая 1 999 000 рублей, подорожала почти на 25%.
Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!