В России снова можно купить новый кроссовер Renault: известны цены

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Renault Arkana по цене от 2,2 млн рублей

Купеобразный кроссовер Renault Arkana, который ранее выпускали в Москве и который пользовался высоким спросом, теперь доступен в импортной версии и обновленном кузове. Цены на такие автомобили в одном из классифайдов начинаются от 2 205 000 рублей.

Так, новый Renault Arkana можно заказать в Находке за указанную сумму. В объявлении упоминается рестайлинговая версия плагин-гибрида, силовая установка которого не требует подзарядки и при этом расходует всего 4,2 литра на 100 км. Она включает 94-сильный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, два электромотора мощностью 20 и 49 л. с., коробку передач без сцепления и литий-ионную батарею емкостью 1,2 кВт·ч. Суммарная мощность системы – 143 л. с.

В Новосибирске можно заказать бензиновый кроссовер за 2 250 000 рублей, однако продавец не уточнил его характеристики и комплектацию. В Санкт-Петербурге имеется новая Arkana в продаже за 2 399 000 рублей – это кросс-купе со 140-сильной мягко-гибридной турбо-«четверкой» объемом 1,3 литра и 12-вольтовым стартер-генератором.

Продавец из Петербурга указывает, что данный автомобиль построен на платформе Nissan X-Trail и представлен в «самой полной комплектации» с наличием даже передней камеры и с двойной оцинковкой кузова.

Самые высокие цены на Renault Arkana 2021-2022 годов выпуска наблюдаются во Владивостоке и Хабаровске. Для покупки предлагаются четыре автомобиля со 113-сильным атмосферником 1.6 и семь – со 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, а их цены варьируются от 2 780 000 до 2 937 000 рублей.

