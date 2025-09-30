#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Renault Arkana
30 сентября
В России снова можно купить новый кроссовер Renault: известны цены
В РФ возобновили продажи новых кроссоверов...
Россиян заверили, что новый утильсбор не скажется на цене популярных моделей
30 сентября
Россиян заверили, что новый утильсбор не скажется на цене популярных моделей
Алиханов: Изменения в утильсборе не повлияют на...
Tenet T4
30 сентября
Этот новый кроссовер станет главным конкурентом Haval Jolion и Geely Coolray
Названы главные соперники нового кроссовера...

В России снова можно купить новый кроссовер Renault: известны цены

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Renault Arkana по цене от 2,2 млн рублей

Купеобразный кроссовер Renault Arkana, который ранее выпускали в Москве и который пользовался высоким спросом, теперь доступен в импортной версии и обновленном кузове. Цены на такие автомобили в одном из классифайдов начинаются от 2 205 000 рублей.

Рекомендуем
В каких случаях алкотестер не сработает — 4 народных способа

Так, новый Renault Arkana можно заказать в Находке за указанную сумму. В объявлении упоминается рестайлинговая версия плагин-гибрида, силовая установка которого не требует подзарядки и при этом расходует всего 4,2 литра на 100 км. Она включает 94-сильный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, два электромотора мощностью 20 и 49 л. с., коробку передач без сцепления и литий-ионную батарею емкостью 1,2 кВт·ч. Суммарная мощность системы – 143 л. с.

В Новосибирске можно заказать бензиновый кроссовер за 2 250 000 рублей, однако продавец не уточнил его характеристики и комплектацию. В Санкт-Петербурге имеется новая Arkana в продаже за 2 399 000 рублей – это кросс-купе со 140-сильной мягко-гибридной турбо-«четверкой» объемом 1,3 литра и 12-вольтовым стартер-генератором.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Renault Arkana
Renault Arkana

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Продавец из Петербурга указывает, что данный автомобиль построен на платформе Nissan X-Trail и представлен в «самой полной комплектации» с наличием даже передней камеры и с двойной оцинковкой кузова.

Самые высокие цены на Renault Arkana 2021-2022 годов выпуска наблюдаются во Владивостоке и Хабаровске. Для покупки предлагаются четыре автомобиля со 113-сильным атмосферником 1.6 и семь – со 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, а их цены варьируются от 2 780 000 до 2 937 000 рублей.

Renault Arkana
Renault Arkana
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Renault
30.09.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
Комментарий:
Добавить нечего
+16