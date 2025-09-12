Самые популярные б/у иномарки до 1,5 млн рублей — свежий список!

Автостат: в список популярных иномарок с пробегом вошли два китайских авто

Средняя цена легковушки с пробегом в августе составила 1,43 млн рублей, сообщает источник по собственным данным мониторинга объявлений о продаже.

Интересно, что цифра оказалась на 4% ниже, чем год назад. А основу списка самых популярных иномарок с пробегом в пределах 1,4-1,5 млн рублей составили давно известные в РФ модели:

4-летние Kia Rio и Hyundai Solaris

6-летняя Renault Arkana

7-летние Kia Ceed и Toyota Corolla

8-летняя Hyundai Creta

А вот в лидерах по популярности среди более «молодых» машин иностранных брендов – сюрприз (впрочем, ожидаемый): тут в фаворе Chery Tiggo 4 Pro и Omoda S5 с возрастом около 2 лет.