#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Omoda C7
15 сентября
В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки
Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта...
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...

Самые популярные б/у иномарки до 1,5 млн рублей — свежий список!

Автостат: в список популярных иномарок с пробегом вошли два китайских авто

Средняя цена легковушки с пробегом в августе составила 1,43 млн рублей, сообщает источник по собственным данным мониторинга объявлений о продаже.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Интересно, что цифра оказалась на 4% ниже, чем год назад. А основу списка самых популярных иномарок с пробегом в пределах 1,4-1,5 млн рублей составили давно известные в РФ модели:

  • 4-летние Kia Rio и Hyundai Solaris
  • 6-летняя Renault Arkana
  • 7-летние Kia Ceed и Toyota Corolla
  • 8-летняя Hyundai Creta
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

А вот в лидерах по популярности среди более «молодых» машин иностранных брендов – сюрприз (впрочем, ожидаемый): тут в фаворе Chery Tiggo 4 Pro и Omoda S5 с возрастом около 2 лет.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 153
12.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0