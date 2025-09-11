#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Эти машины уходят буквально за день: названы самые ликвидные модели в России

Специалисты составили рейтинг самых ликвидных автомобилей на российском рынке

Сервис «Авто.ру Бизнес» провел анализ объявлений частных продавцов за август и определил автомобили с пробегом, которые больше всего интересовали покупателей.

Рекомендуем
Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

В рейтинге учитывались машины, у которых не более трех владельцев по ПТС, не больше одного ДТП и максимум три ремонта. Все авто не старше 10 лет, с пробегом до 200 000 км.

На первом месте рейтинга оказался чешский лифтбек Skoda Rapid 2015 года выпуска с пробегом 138 000 километров, стоимостью 700 тысяч рублей. Объявление было в продаже всего один день, за который продавец получил 60 звонков.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Второе место занял хэтчбек Renault Sandero 2019 года с пробегом 10 580 километров и ценой 1,1 миллиона рублей. Он также был в продаже один день и вызвал 56 звонков.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Замкнул тройку немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLC 2015 года с пробегом 24 000 километров и ценой 2,5 миллиона рублей. Он был продан за два дня, получив 50 звонков.

Среди автомобилей отечественного производства спросом пользовались Lada Niva Travel, Largus и Granta.

В целом, самыми быстропродаваемыми в августе стали Renault, Hyundai, Skoda, Kia, Volkswagen, Lada, Mercedes-Benz, Audi, Nissan и BMW, причем эти автомобили не задерживались в продаже более двух дней.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

65% востребованных объявлений приходилось на Москву и Московскую область, 21% – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Остальные 14% распределились между несколькими регионами, включая Свердловскую, Тульскую, Саратовскую области и другими.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 3167
11.09.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0