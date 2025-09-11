Эти машины уходят буквально за день: названы самые ликвидные модели в России

Специалисты составили рейтинг самых ликвидных автомобилей на российском рынке

Сервис «Авто.ру Бизнес» провел анализ объявлений частных продавцов за август и определил автомобили с пробегом, которые больше всего интересовали покупателей.

В рейтинге учитывались машины, у которых не более трех владельцев по ПТС, не больше одного ДТП и максимум три ремонта. Все авто не старше 10 лет, с пробегом до 200 000 км.

На первом месте рейтинга оказался чешский лифтбек Skoda Rapid 2015 года выпуска с пробегом 138 000 километров, стоимостью 700 тысяч рублей. Объявление было в продаже всего один день, за который продавец получил 60 звонков.

Второе место занял хэтчбек Renault Sandero 2019 года с пробегом 10 580 километров и ценой 1,1 миллиона рублей. Он также был в продаже один день и вызвал 56 звонков.

Замкнул тройку немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLC 2015 года с пробегом 24 000 километров и ценой 2,5 миллиона рублей. Он был продан за два дня, получив 50 звонков.

Среди автомобилей отечественного производства спросом пользовались Lada Niva Travel, Largus и Granta.

В целом, самыми быстропродаваемыми в августе стали Renault, Hyundai, Skoda, Kia, Volkswagen, Lada, Mercedes-Benz, Audi, Nissan и BMW, причем эти автомобили не задерживались в продаже более двух дней.

65% востребованных объявлений приходилось на Москву и Московскую область, 21% – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Остальные 14% распределились между несколькими регионами, включая Свердловскую, Тульскую, Саратовскую области и другими.