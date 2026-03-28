Эти ошибки могут «положить» даже очень надежный двигатель: вы должны о них знать

Эксперт Тимашов перечислил ошибки водителей, приводящие к поломке мотора

В мире есть огромное количество автомобилей с абсолютно разной степенью надежности агрегатов.

Это подтверждает их репутация на рынке. Неспроста о надежности Тойот и Лексусов слагают легенды, а в отношении Лэнд Роверов отпускаются шутки про эвакуаторы и сервисы, как естественную среду обитания.

Однако даже самую надежную машину можно сломать, и сделать это довольно легко. Более того, большинство водителей активно приближают смерть мотора, сами того не подозревая.

Эксперт Роман Тимашов перечислил ошибки автомобилистов, приводящие к преждевременной поломке абсолютно любого двигателя. Причем названы как очевидные причины, так и не очень.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, Заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК АВТОДОМ:

– Ключевым фактором разрушения ДВС является использование несоответствующих регламенту эксплуатационных жидкостей. Использование топлива с низким октановым числом вызывает детонацию, создающую ударные нагрузки на поршневую группу. Еще более критично пренебрежение качеством моторного масла. Использование контрафактных смазочных материалов или несоблюдение интервалов их замены приводит к масляному голоданию, образованию отложений и задирам на цилиндрах.

Перегрев двигателя – еще одна распространенная причина дорогостоящего ремонта. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости или неисправность термостата нарушают тепловой режим. В результате геометрия деталей деформируется, что ведет к потере компрессии и выходу из строя головки блока цилиндров (ГБЦ).

Существенное влияние оказывает стиль вождения. Эксплуатация авто на непрогретом двигателе, когда масло еще не достигло рабочей температуры, не закрылись тепловые зазоры вызывает преждевременный износ подшипников коленчатого вала. Для моторов с турбонаддувом критична резкая остановка после интенсивной поездки, так как это ведет к коксованию масла в каналах турбокомпрессора, важно дать поработать двигателю на холостых оборотах 1-2 минуты.

Лежнин Роман
Фото: Depositphotos
28.03.2026 
