Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla разрабатывает новую модель: что об этом известно

Илон Маск анонсировал загадочный электрокар, который превзойдет минивэны

 Илон Маск сообщил, что Tesla  ведет разработку нового автомобиля, и что он «круче, чем минивэн». Конкретных подробностей о модели глава компании не привел, однако ранее он уже дал намек, что может лечь в основу будущей новинки.

В своем аккаунте в соцсети X предприниматель обратил внимание, что электрический пикап Cybertruck оборудован тремя креплениями ISOFIX для детских кресел. Это позволило предположить, что следующий электромобиль Tesla, вероятно, будет построен на базе именно этой модели. Такой вариант выглядит логичным и с учетом габаритов Cybertruck: длина пикапа достигает 5683 мм, что вполне достаточно для размещения трех рядов сидений.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Если эта догадка верна, то новинка будет ориентирована на бездорожье. Подобные модели уже выпускаются другими производителями. Например, у Mitsubishi есть Delica D:5  автомобиль с тремя рядами кресел, высоким клиренсом и полным приводом. Не исключено, что Tesla работает над похожим вседорожником, который, как и остальные продукты марки, получит полностью электрическую силовую установку.

Впрочем, возможен и иной сценарий. В прошлом году компания опубликовала видео, где демонстрировалась глиняная модель крупного внедорожника. Дальнейших сообщений о том, планирует ли Tesla выпускать такой автомобиль, не поступало.

Ранее «За рулем» сообщал , что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:viajarcomale | ITHome | Tesla
Количество просмотров 11
28.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0