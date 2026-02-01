Осторожно: в этих авто замена батареи может стоить вдвое дороже машины

Замена аккумулятора в Tesla Model S может вдвое превышать стоимость электрокара

Замена аккумулятора в Tesla Model S может вдвое превышать рыночную стоимость электромобиля. Американский владелец подержанного седана Tesla Model S, оборудованного 60-киловаттной батареей, задумался над установкой тягового аккумулятора емкостью 90 кВт·ч.

Tesla Model S Интерьер Tesla Model S

Однако расчеты показали, что новый источник питания обойдется сразу вдвое дороже, чем сейчас стоит сама машина. В фирменном сервисном центре подсчитали стоимость работ – 23 262 доллара, включая 18 000 долларов за саму батарею. Однако аналогичные Теслы 2013 года сейчас стоят 10-15 тысяч.

Понятно, что при таких вводных заниматься заменой аккумулятора не самое логичное занятие. И даже если выбрать 60-киловаттный аккумулятор, стоимость работ составит 13 830 долларов.

Ходовая часть электромобиля Батарея электромобиля

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

