Маск объявил об окончании сборки двух моделей Tesla: что будут делать вместо них

Компания Tesla завершит выпуск седана Model S и кроссовера Model X

Илон Маск объявил о прекращении выпуска двух моделей – седана Model S и кроссовера Model X. Это произойдет во втором квартале 2026 года, сообщил он на онлайн-пресс-конференции по итогам четвертого финансового квартала.

Tesla Model S Tesla Model X

Если вы планировали приобрести Model S или Model X, сейчас самое время сделать заказ. По словам Маска, производство этих автомобилей сворачивается уже в следующем квартале, так что затягивать не стоит.

Причиной изменений стало решение переоборудовать завод во Фримонте, штат Калифорния. Вместо знаменитых электрокаров предприятие сосредоточится на выпуске человекоподобных роботов Optimus. По планам компании, ежегодно с конвейера будет сходить до миллиона таких устройств.

Человекоподобный робот Optimus

После того как производство Model S и Model X остановят, в гамме Tesla останутся Model 3 и Model Y. Осенью 2025 года компания представила «бюджетные» версии этих моделей с одним электромотором, задним приводом и уменьшенной батареей. Помимо этого, Tesla продолжит собирать электрический пикап Cybertruck.

