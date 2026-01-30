#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Номера без флагов запретили, но машин с ними меньше не стало — в чем причина?
30 января
Номера без флагов запретили, но машин с ними меньше не стало — в чем причина?
Глава ГАИ разъяснил особенности запрета...
Застолбил место — готовь деньги. Чем опасна «личная» парковка во дворе
30 января
Застолбил место — готовь деньги. Чем опасна «личная» парковка во дворе
Юристы: резервирование парковочного места...
Илон Маск
30 января
Маск объявил об окончании сборки двух моделей Tesla: что будут делать вместо них
Компания Tesla завершит выпуск седана Model S и...

Маск объявил об окончании сборки двух моделей Tesla: что будут делать вместо них

Компания Tesla завершит выпуск седана Model S и кроссовера Model X

Илон Маск объявил о прекращении выпуска двух моделей – седана Model S и кроссовера Model X. Это произойдет во втором квартале 2026 года, сообщил он на онлайн-пресс-конференции по итогам четвертого финансового квартала.

Tesla Model S
Tesla Model X

Рекомендуем
Как быстро прогреть салон автомобиля даже в сильный мороз?

Если вы планировали приобрести Model S или Model X, сейчас самое время сделать заказ. По словам Маска, производство этих автомобилей сворачивается уже в следующем квартале, так что затягивать не стоит.

Причиной изменений стало решение переоборудовать завод во Фримонте, штат Калифорния. Вместо знаменитых электрокаров предприятие сосредоточится на выпуске человекоподобных роботов Optimus. По планам компании, ежегодно с конвейера будет сходить до миллиона таких устройств.

Человекоподобный робот Optimus
Человекоподобный робот Optimus

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

После того как производство Model S и Model X остановят, в гамме Tesla останутся Model 3 и Model Y. Осенью 2025 года компания представила «бюджетные» версии этих моделей с одним электромотором, задним приводом и уменьшенной батареей. Помимо этого, Tesla продолжит собирать электрический пикап Cybertruck.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 15
30.01.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0