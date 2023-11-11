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Tesla Model X загорелась прямо под водой (видео)

Tesla Model X загорелась, съехав с причала и полностью погрузившись в воду

Видео происшествия было зафиксировано случайным свидетелем и немедленно разлетелось по социальным сетям, вызывая широкий резонанс.

По данным автора видео, владелец Tesla Model X намеревался спустить на воду свой гидроцикл, но возникла некая неисправность, и автомобиль неожиданно скатился в воду. В этот момент за рулем находилась женщина, которая оказалась запертой внутри и не в состоянии открыть дверь.

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Однако благодаря быстрой реакции ее мужа, который вернулся на только что спущенном на воду гидроцикле, женщина была спасена.

Ошеломляющим фактом является то, что Tesla Model X продолжала гореть, даже находясь под водой. Голливудская пожарно-спасательная служба приняла решение оставить автомобиль в воде, чтобы предотвратить возможные травмы при попытке его извлечения. Это вызывает серьезные вопросы о безопасности электромобилей и их поведении в экстремальных ситуациях.

Инцидент с Tesla Model X подчеркивает необходимость дальнейших исследований и разработок в области безопасности электромобилей. В то время как Илон Маск, глава Tesla, ранее заявлял о возможности пересечения рек и озер с помощью нового электрического пикапа Tesla Cybertruck, это происшествие вызывает сомнения относительно реальной способности автомобиля справиться с подобными ситуациями.

Однако стоит отметить, что инцидент с Tesla Model X является изолированным случаем, и не следует делать обобщений о безопасности всех электромобилей на основе этого происшествия.

Источник: InsideEVs

Фото: YouTube

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За РулемЛежнин Роман
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