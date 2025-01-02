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Tesla обеспечила владельцев своих машин пожизненной бесплатной зарядкой

Покупатели Tesla Model S в США получат право бесплатно пользоваться Supercharger

Tesla вновь играет по-крупному, возвращая покупателям Model S в США пожизненное право на бесплатную зарядку на станциях Supercharger.

Ситуация с продажами Model S/X, мягко говоря, не радужная. Падение на 31-37% во втором квартале этого года по сравнению с прошлым – тревожный звонок.

Tesla Model S
Tesla Model S
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Еще более удручающие цифры демонстрирует прошлый квартал, когда было поставлено всего 22 915 автомобилей (исключая Model 3 и Model Y). Учитывая предполагаемые поставки Cybertruck (12 000 - 15 000 единиц), продажи Model S и Model X, вероятно, опустились ниже отметки в 10 000 автомобилей – рекордно низкий показатель.

На этом фоне решение о возвращении бесплатной зарядки выглядит как попытка стимулировать спрос. Вспомним, что Tesla отменила эту привилегию еще в 2018 году, а недавно даже подняла цены на Model S на 5000 долларов. Создается впечатление, что компания пытается компенсировать предыдущие решения, которые, возможно, негативно сказались на продажах.

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Источник: Electrek

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Лежнин Роман
Фото:Tesla
Количество просмотров 22
02.01.2025 
Фото:Tesla
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