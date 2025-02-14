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Кроссовер Renault российской сборки без пробега появился в продаже
В РФ дилеры продают Renault Arkana российской...

Кроссовер Renault российской сборки без пробега появился в продаже

В РФ дилеры продают Renault Arkana российской сборки по цене от 2,7 млн рублей

Несколько новых Renault Arkana прошлых лет выпуска без пробега, собранных в России, продают российские дилеры.

Так, Renault Arkana 2022 г. в. с атмосферником на 1,6 литра мощностью 114 л.с., вариатором и передним приводом, стоит 2,7 млн рублей.

Renault Arkana
Renault Arkana

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У автомобиля есть полный зимний пакет, система камер кругового обзора, бесключевой доступ и прочее.

Renault Arkana 2021 г. в. российской сборки другой дилер предлагает за 2,9 млн рублей. Под капотом данного экземпляра турбомотор объемом 1,3 литра мощностью 149 л.с., вариатор, привод передний. Комплектация в целом такая же, как у предыдущего авто, но есть также климат-контроль и мультимедиа с сенсорным дисплеем.

Интерьер Renault Arkana
Интерьер Renault Arkana

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 9
14.02.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
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