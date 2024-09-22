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Renault избавится от популярного кроссовера ради проектов с начинкой Geely

Renault досрочно снимет кроссовер Arkana с конвейера завода в Пусане в 2025 году

Недавно стало известно о том, что Renault Arkana, популярное кросс-купе, покинет конвейер завода в южнокорейском Пусане уже в 2025 году. Такое решение стало неожиданным для многих, учитывая, что рестайлинг модели был проведен всего год назад.

Renault Arkana
Renault Arkana
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Почему же Renault так спешит избавиться от своего модного паркетника? Ответ кроется в стратегических изменениях, происходящих в компании.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Холдинг Geely, являющийся крупным китайским автопроизводителем, выкупил 34% завода Renault Korea. Это событие стало сигналом о новой эре сотрудничества между двумя компаниями. Инвестиции Geely были направлены на интеграцию французской и китайской фирм, а именно на производство автомобилей Geely под брендом Renault.

Смена стратегического курса Renault повлияла на судьбу Arkana. Вывод модели с конвейера объясняется несколькими факторами. Renault решила сосредоточиться на выпуске кроссоверов с начинкой Geely, которые будут предлагаться под собственным брендом. Также Arkana нуждается в обновлении, чтобы соответствовать новым экологическим стандартам. Однако экономическая целесообразность апгрейда под вопросом.

Европейская Arkana отличалась от российской модели как по платформе, так и по дизайну интерьера и силовым агрегатам.

Интерьер Renault Arkana
Интерьер Renault Arkana

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Вместо Arkana, на южнокорейском заводе будут производить кроссоверы Geely, перелицованные под бренд Renault. Первым таким автомобилем стал Renault Grand Koleos, являющийся копией Geely Monjaro. Пока неизвестно, какие еще модели Geely будут выпускаться под маркой Renault, но это направление, скорее всего, будет активно развиваться.

Источник: Les Numeriques

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Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 2
22.09.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Arkana ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
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