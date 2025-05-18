В России снова можно купить новый кроссовер Renault: известны цены

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В Хабаровске продают новые Renault Arkana по цене от 2,72 млн рублей

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После ухода марки Renault из России, автомобили этой французской компании стали крайне редкими. Даже в частных продажах их почти не встретить, а оставшиеся можно пересчитать по пальцам. Однако в Хабаровске все еще имеются новые Renault Arkana, стартовая цена которых составляет 2 720 000 рублей.

Китайские кроссоверы с купеобразными кузовами стоят гораздо дороже: к примеру, Changan Uni-T в базовой комплектации 2023 года начинается от 2 869 900 рублей, а Knewstar 001, который представляет собой копию Geely Tugella, доступен за сумму от 4 162 990 рублей без учета скидок.

Renault Arkana
Renault Arkana
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По информации из одного из классифайдов, в хабаровском автосалоне на продажу выставлено около десяти новых «Аркан» 2021—2022 годов. Более доступные модели (от 2 720 000 рублей) предлагаются в комплектации Drive с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 114 л.с., вариатором и передним приводом. Более дорогие автомобили, цена которых начинается от 2 937 000 рублей, представлены в комплектации Prime с 150-сильным турбомотором 1.3 и полным приводом.

Интерьер Renault Arkana
Интерьер Renault Arkana

Комплектации также отличаются по функционалу. В базовой версии Drive установлены тканевые сиденья и простая мультимедиа с монохромным дисплеем, в то время как более дорогая Prime обладает более продвинутым мультимедийным комплексом, сенсорным экраном, двумя USB-портами, эко-кожаными сиденьями и центральным подлокотником для задних пассажиров.

Следует отметить, что с момента официального выхода Renault Arkana на российский рынок в 2019 году, цена автомобиля возросла приблизительно в три раза. Если шесть лет назад базовая модель стоила от 999 000 рублей, то сейчас такая стоимость кажется уже фантастичной.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 47
18.05.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
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