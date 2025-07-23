150 л.с., 1,3 л: знакомый доступный кроссовер снова продается в России

В РФ дилеры продают Renault Arkana российской сборки по цене от 2,8 млн рублей

Несмотря на то, что новые автомобили Renault после ухода марки из России быстро раскупили, автосалону в Хабаровске удалось собрать несколько дефицитных кроссоверов Arkana для продажи.

На одном из классифайдов в Хабаровске представлено всего девять новых Renault Arkana, собранных на бывшем заводе Renault в Москве, который теперь называется «Москвич».

Два из этих кроссоверов доступны по цене 2 780 000 рублей в комплектациях Prime и Pulse. Они укомплектованы 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,3 литра, вариатором и передним приводом. Три единицы в переднеприводной версии Drive предлагают за аналогичную цену, но с 1,6-литровым атмосферным двигателем H4M мощностью 114 л.с., тоже работающим в паре с вариатором.

Renault Arkana

Все кроссоверы имеют мультифункциональный руль и мультимедийную систему с крупным сенсорным дисплеем. При этом комплектации Prime и Pulse оборудованы кожаным салоном, а Drive – комбинированной отделкой из ткани и экокожи.

Интерьер Renault Arkana

Еще пять кроссоверов предлагают за 2 937 000 рублей в максимальной полноприводной комплектации Prime. Эта комплектация отличается наличием двух USB-портов спереди, сидений, отделанных экокожей, медиасистемы с навигацией, камеры кругового обзора и центрального подлокотника для задних пассажиров.

Под капотом у этих моделей находится тот же 150-сильный турбомотор объемом 1,3 литра, работающий с японским вариатором CVT-8 от Jatco.

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Источник: «Автоновости дня»