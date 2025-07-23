#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
24 июля
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
Собянин: новый путепровод разгрузит Варшавское,...
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
24 июля
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
Яндекс добавил в свои сервисы функцию расчета...
ГАЗ 13 Чайка
24 июля
Редкая Чайка почти без пробега с автоматом появилась в продаже
В Москве продают ГАЗ-13 Чайка 1986 года за 8...

150 л.с., 1,3 л: знакомый доступный кроссовер снова продается в России

В РФ дилеры продают Renault Arkana российской сборки по цене от 2,8 млн рублей

Несмотря на то, что новые автомобили Renault после ухода марки из России быстро раскупили, автосалону в Хабаровске удалось собрать несколько дефицитных кроссоверов Arkana для продажи.

Рекомендуем
163 л. с., автомат, полный привод: новый корейский кроссовер на тестах «За рулем»

На одном из классифайдов в Хабаровске представлено всего девять новых Renault Arkana, собранных на бывшем заводе Renault в Москве, который теперь называется «Москвич».

Два из этих кроссоверов доступны по цене 2 780 000 рублей в комплектациях Prime и Pulse. Они укомплектованы 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,3 литра, вариатором и передним приводом. Три единицы в переднеприводной версии Drive предлагают за аналогичную цену, но с 1,6-литровым атмосферным двигателем H4M мощностью 114 л.с., тоже работающим в паре с вариатором.

Renault Arkana
Renault Arkana

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Все кроссоверы имеют мультифункциональный руль и мультимедийную систему с крупным сенсорным дисплеем. При этом комплектации Prime и Pulse оборудованы кожаным салоном, а Drive – комбинированной отделкой из ткани и экокожи.

Интерьер Renault Arkana
Интерьер Renault Arkana

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Еще пять кроссоверов предлагают за 2 937 000 рублей в максимальной полноприводной комплектации Prime. Эта комплектация отличается наличием двух USB-портов спереди, сидений, отделанных экокожей, медиасистемы с навигацией, камеры кругового обзора и центрального подлокотника для задних пассажиров.

Под капотом у этих моделей находится тот же 150-сильный турбомотор объемом 1,3 литра, работающий с японским вариатором CVT-8 от Jatco.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 211
23.07.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
Комментарий:
Добавить нечего
+16