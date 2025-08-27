Недорогой европейский кроссовер снова продается в России: известна цена

#
Кроссовер Renault Arkana по-прежнему доступен в России. До весны 2022 года его производили на мощностях нынешнего завода «Москвич».

В Находке за сумму 2 205 000 рублей доступна новая плагин-гибридная версия Renault Arkana. Эта модель, хотя и не требует подзарядки, демонстрирует экономию топлива: 4,2 литра на 100 км. Под капотом кросс-купе расположен бензиновый двигатель мощностью 94 л. с. с объемом 1,6 литра, а также два электромотора мощностью 20 и 49 л. с. Система работает на основе мультирежимной коробки передач без сцепления и литий-ионной батареи емкостью 1,2 кВт·ч, обеспечивая общую мощность в 143 л. с.

В Владивостоке аналогичная модель с гибридной силовой установкой E-Tech Hybrid 145 будет доступна за 2 275 000 рублей, а бензиновая версия Arkana с атмосферным двигателем H4M мощностью 114 л. с. будет стоить 2 365 000 рублей.

В Санкт-Петербурге также доступна бензиновая Renault Arkana европейской сборки с 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра и вариатором за 2 399 000 рублей, включая утильсбор.

Renault Arkana
Дороже всего обойдется автомобиль 2022 года выпуска, собранный на бывшем заводе Renault в Москве. В частности, восемь переднеприводных машин со 113-сильным двигателем 1,6 литра и 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра компания из Хабаровска продает по 2 780 000 рублей.

Еще три автомобиля стоят по 2 937 000 рублей. В комплектацию этих авто входит полный привод, а также USB-порты спереди, сиденья, отделанные экокожей, медиасистема с навигацией, камера кругового обзора и центральный подлокотник для задних пассажиров. Под капотом установлен 150-сильный турбомотор на 1,3 литра, работающий в паре с японским вариатором CVT-8 от Jatco.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
27.08.2025 
