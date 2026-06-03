Названы самые недооцененные китайские авто с пробегом: список из восьми моделей

Эксперт Титов перечислил недооцененные китайские автомобили с пробегом

Роман Титов, занимающий пост замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом в группе компаний «Авилон», перечислил модели, которые сегодня можно считать недооценёнными. В списке оказались Haval Jolion, Haval F7, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и RX.

По словам эксперта, ситуация с переоценёнными машинами на вторичном рынке выглядит иначе. Туда, как правило, попадают модели, чья цена формируется не столько из реального состояния, сколько из устоявшегося имиджа марки.

Привлекательность китайских моделей, по мнению Титова, резко возрастает, если машина была куплена у официального дилера. Плюс – наличие подтверждённой истории обслуживания и действующей или хотя бы остаточной гарантии. Всё дело в том, что в умах покупателей до сих пор сидит определённая опаска по отношению к «китайцам», хотя за последние годы качество и сервис шагнули далеко вперёд. Именно этот скепсис и создаёт ту самую «психологическую скидку» при покупке.

Кстати, Титов советует присмотреться и к другим маркам. В зону его внимания попали Volvo, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, а также Renault Duster, Arkana и Kaptur. В их стоимости, уверяет эксперт, обычно нет завышенной платы за имя бренда. Зато они предлагают приличный ресурс, понятную историю обслуживания и прогнозируемые траты на содержание.

Ранее «За рулем» объяснил, на чем еще не стоит экономить при выборе подержанного авто.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

