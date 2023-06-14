То есть привычное уже слово Lada будем писать по-русски?

АВТОВАЗ рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу, отметил глава компании Максим Соколов.

Этот вопрос ранее подняли журналисты в беседе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Тот же вопрос задали и Максиму Соколову, который отметил, что даже во времена Советского Союза, когда была такая же, условно говоря, острая фаза конфронтации с Западом, все равно названия марки Lada и модели Samara писали латинскими буквами.

Поэтому маркетологам здесь надо серьезно поработать, чтобы понять, нужно ли делить бренд на латиницу и кириллицу.

Также следует просчитать и экономическую целесообразность.

АВТОВАЗ позиционирует себя не только как отечественный производитель, но и как автопроизводитель с хорошим экспортным потенциалом. Ранее экспорт доходил до 300 тысяч автомобилей в год. Это в названии бренда тоже следует учитывать – бренд не может быть в одной стране один, в другой – другой. Опять же придется переоформлять дилерские центры, их 308 штук и на их оформление затрачено миллиарды рублей.

«Уже одно это заставляет задуматься о целесообразности, экономической эффективности перехода», – добавил Соколов.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com