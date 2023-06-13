Закрывать автозаводы, как в 2022-м, больше не будут. И вот почему

Минпромторг намерен соответствующим образом проработать условия участия иностранных партнеров в автопроизводстве.

Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии ПМЭФ ответил на вопрос, не повторит ли Россия печальный европейский опыт с остановкой производства еще и с китайскими автопроизводителями, если взаимодействие с ними когда-либо прервется.

Власти тщательно прорабатывают условия участия иностранных инвесторов именно в совместных проектах, а не просто проектах промышленной сборки, чтобы исключить повторение ситуации прошлого года, отметил чиновник.

В приоритете наращивание собственных компетенций, технологической и компонентной базы. Данные задачи уже закреплены в утвержденной Стратегии развития автопрома до 2035 года и с течением времени будут актуализироваться в соответствии с потребностями отрасли.

Вероятно, речь о том, что в дальнейшем взаимодействии с иностранными партнерами мы обратимся к опыту Китая. Там, начиная с 1994 года иностранные компании, участвующие в автомобильной промышленности, должны были выходить на китайский рынок в качестве партнеров по совместному предприятию в пропорции 50:50 с местной компанией. Это было необходимо, чтобы привлечь в страну не только деньги иностранных компаний, но и их технологии, которыми иностранцам приходилось делиться с партнерами в рамках СП.

В 2018 году максимальная доля владения снижена до 70%. Однако с 1 января 2022 года ограничительные мер были сняты, и это означает что иностранные компании теперь смогут увеличить свои доли в СП (вплоть до 100%) или организовать новые филиалы, полностью принадлежащие самому производителю.

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Источник: РИА Новости

Фото: Петр Ковалев/ТАСС