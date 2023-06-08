Подсчитано, сколько «китайцев» сегодня официально продают в России
Количество представленных марок из Поднебесной постоянно растет.
На сегодняшний день в РФ продаются автомобили 14 китайских марок, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
Это: Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan, Jac, Faw, Tank, Great Wall, Kaiyi, Dongfeng, Voyah и Gac.
В 2023 году «китайцы» стали активно наращивать свою долю на рынке РФ. По данным «Автостата», в майской ведущей десятке по моделям 7 «китайцев».
Количество китайских моделей, представленных на нашем рынке, неуклонно растет, и есть надежда, что они будут дешеветь.
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Источник: РИА Новости
Фото: За рулем
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