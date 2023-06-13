Нужен «народный» автомобиль? В России он уже есть!

Глава Минпромторга прокомментировал активно обсуждаемую в СМИ идею по созданию доступного для широких масс автомобиля ценой не более полумиллиона.

Идею нацпроекта «Народный автомобиль за 500 тысяч рублей» выдвинул лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. По его мнению, такой автомобиль должен иметь бензиновый мотор 1,5 литра (100–120 л. с.), ручную коробку передач, две подушки безопасности, кондиционер и систему курсовой устойчивости.

«Транспортное средство за 500 тысяч рублей будет представлять собой что-то максимально аскетичное – немногим больше, чем кузов, двигатель и коробка передач», – отметил вице-премьер – глава Минпромторга РФДенис Мантуров.

«Народный автомобиль» у нас уже есть — это Lada Granta. Эту модель сегодня можно приобрести за 750–850 тысяч рублей в зависимости от комплектации. А с господдержкой для тех категорий граждан, кому она наиболее нужна, стоимость может быть в пределах 680 тысяч рублей», – подчеркнул Мантуров.

Делать автомобиль дешевле смысла нет, ведь необходимо учитывать требования по безопасности, и пренебрегать ими нельзя ни при каких обстоятельствах. А автомобиль за 500 тысяч рублей этим требованиям соответствовать не может.

Глава Минпромторга РФ считает, что повышать доступность автомобилей нужно не уменьшая их стоимость, а с помощью мер стимулирования и поддержки.

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Источник: РИА Новости

Фото: АВТОВАЗ

