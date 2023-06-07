В продаже появилась новая версия Лады Гранты

Впервые в кузове лифтбек.

Автоваз объявляет о старте продаж новой версии Granta Drive Active в кузове лифтбек.

Выпускает специальную модификацию ООО «Лада Спорт» - дочернее предприятие АВТОВАЗа, специализирующемся на спортивных версиях автомобилей Lada.

Автомобиль оснащается 90-сильным 8-клапанным двигателем (1.6 л.) и пятиступенчатой механикой.

LADA Granta Drive Active лифтбек предлагается в комплектации Comfort, которая включает две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистему. Стоимость такого автомобиля – от 980 900 рублей.

Кузов лифтбек с покатой крышей и восходящей подоконной линией обладает динамичным силуэтом и наилучшим образом соответствует концепции Lada Granta Drive Active.

На кузове установлен аэродинамический обвес, снижающий подъемную силу на величину до 45%, а бампера отличаются более выразительным рельефом.

Спортивный стиль лифтбека подчеркивают красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы и 15-дюймовые легкосплавные диски, в которых сочетается ажурный рисунок спиц, черный лак и алмазная полировка. Так выглядит заводской тюнинг.

В салоне автомобиля контрастная отделка в ярко-красном цвете: вставки на сиденьях, окантовка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожуха рычага коробки передач.

Передние сиденья с анатомическим рельефом – это повышает комфорт ежедневных поездок, и улучшает чувство автомобиля во время активного пилотирования.

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Фото: Автоваз