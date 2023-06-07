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В продаже появилась новая версия Лады Гранты

Впервые в кузове лифтбек.

За РулемИзвестно новое название бывшего автозавода Nissan в России

Автоваз объявляет о старте продаж новой версии Granta Drive Active в кузове лифтбек.

Выпускает специальную модификацию ООО «Лада Спорт» - дочернее предприятие АВТОВАЗа, специализирующемся на спортивных версиях автомобилей Lada.

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Автомобиль оснащается 90-сильным 8-клапанным двигателем (1.6 л.) и пятиступенчатой механикой.

LADA Granta Drive Active лифтбек предлагается в комплектации Comfort, которая включает две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистему. Стоимость такого автомобиля – от 980 900 рублей.

Кузов лифтбек с покатой крышей и восходящей подоконной линией обладает динамичным силуэтом и наилучшим образом соответствует концепции Lada Granta Drive Active.

За Рулем

На кузове установлен аэродинамический обвес, снижающий подъемную силу на величину до 45%, а бампера отличаются более выразительным рельефом.

Спортивный стиль лифтбека подчеркивают красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы и 15-дюймовые легкосплавные диски, в которых сочетается ажурный рисунок спиц, черный лак и алмазная полировка. Так выглядит заводской тюнинг.

В салоне автомобиля контрастная отделка в ярко-красном цвете: вставки на сиденьях, окантовка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожуха рычага коробки передач.

Передние сиденья с анатомическим рельефом – это повышает комфорт ежедневных поездок, и улучшает чувство автомобиля во время активного пилотирования.

Фото: Автоваз

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Granta (20)

За РулемБезымянный
LADA Granta  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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