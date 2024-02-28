Lada Iskra – рассказываем, что внутри у новой модели АВТОВАЗа

Главный редактор «За рулем» рассказал о платформе и агрегатах модели Lada Iskra

В базе Роспатента появились изображения универсала модели Лада Искра, который, по всей вероятности, получит название Iskra SW. Помимо универсала в перспективном семействе ожидаются седан (Iskra) и кросс-универсал (Iskra SW Cross). Напомним, в декабре 2023 года были опубликованы патентные изображения интерьера Искры. Таким образом, загадок вокруг этого автомобиля остается все меньше и меньше.

Lada Iskra SW 2025

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал о том, какими могут быть цены на Искру у дилеров, а также поделился информацией о том, что это в принципе за машина. Он напомнил, что Iskra – модель В-класса, которая чуть крупнее Гранты, но меньше Весты, а в основе имеет переднеприводную французскую платформу CMF-B, общую с Dacia Logan третьего поколения.

Интерьер Lada Iskra

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— После ухода Renault вазовцам пришлось перетряхивать платформу на предмет замены импортных составляющих на отечественные или на импорт с других направлений. Частично Искра унифицирована по агрегатам с нынешним модельным рядом – включая версии с вариатором.

Если бы французы не ушли, Искра (может под другим именем) уже продавалась бы – с 2023 года. Теперь сроки начала продаж сдвинуты на первый квартал 2025 года.

Lada Iskra SW 2025 Lada Iskra SW 2025

По всей вероятности, Искра унаследует нынешние двигатели Гранты и Весты (1.6 и, может быть, 1.8) в паре с МКП и новым китайским вариатором WLY. Старт серийного производства запланирован на 2025 год.