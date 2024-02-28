Ладу Iskra рассекретили — сколько она будет стоить?

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал о ценах на модель Lada Iskra

Накануне были опубликованы официальные патентные изображения новой модели АВТОВАЗа – это Lada Iskra в кузове универсал (Lada Iskra SW), кроме которого в перспективном семействе ожидаются также седан и кросс-универсал. Старт серийного производства таких машин ожидается в начале 2025 года, а продажи – в первом квартале 2025-го. Сколько же будет стоить Искра у дилеров?

Lada Iskra SW 2025

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Искра будет дороже Гранты, но дешевле Весты. Если ориентироваться на сегодняшний прайс-лист, могу предположить, что Искра будет начинаться с 1,2 млн рублей за седан с мотором 1.6 и 5-ступенчатой механикой. А универсал SW Cross 1.8 с вариатором будет не дешевле 1,5 млн рублей.

Но какими будут реальные цены у дилеров через год – можно только гадать.

Напомним, Iskra – это модель класса В, по габаритам немного превосходящая Гранту, но компактнее Весты. Новая модель спроектирована на переднеприводной французской платформе CMF-B и имеет много общего с европейским Логаном третьего поколения.

Lada Iskra SW 2025

В новой реальности АВТОВАЗу пришлось менять импортные компоненты на «дружественные» или отечественные. У Искры есть частичная унификация по агрегатам с нынешним модельным рядом – включая версии с вариатором.