Президент АВТОВАЗа рассказал о планах завода

Глава АВТОВАЗа Соколов анонсировал премьеру перспективной модели Lada Iskra

Старт серийного производства новой Lada Iskra запланирован на начало 2025 года, а ее дебют состоится уже совсем скоро. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Тольятти 24» рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Максим Соколов

«Долго такую интригу держать нельзя, поскольку первая партия этих автомобилей произведена, она проходит испытания», — уточнил глава предприятия.

В настоящее время автомобиль проходит серию обязательных испытаний, по итогам которых специалисты внесут необходимые корректировки, они станут финальными перед запуском модели в серию, уточнил Соколов.

Недавно фотошпионы зафиксировали Lada Iskra на трассе вблизи с территорией завода. Автомобиль был скрыт под маскировочной пленкой, включая задние фонари.

Lada Iskra представляет собой компактный автомобиль, созданный на локализованной версии платформы Renault-Nissan. Отмечается, что при создании модели были использованы многие решения от третьего поколения Renault Logan. За исключением силового агрегата – он будет оригинальным. На производстве наладят выпуск седана, универсала, а также кросс-версии универсала.

Напомним, по итогам 2023 года доля отечественной Lada на российском автомобильном рынке составила 35%. Это рекордный показатель за последние 20 лет.

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Источник: quto.ru