Lada Iskra – первые официальные изображения!

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Lada Iskra универсал
Lada Iskra универсал

Кроме него, в будущий «сноп искр» войдут седан и кросс-универсал. Впечатлениями о дизайне универсала (почерпнутыми не только по свежим патентным рендерам) поделился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Lada Iskra универсал
Lada Iskra универсал

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Живьем Искра выглядит лучше, чем на этих серо-белых картинках. Есть что-то от Весты, есть явное сходство с Логаном нового поколения, есть некоторые элементы, созвучные со стилем Пежо. От вестовских икс-выштамповок на боковинах остались только верхние галочки, которые живьем практически не бросаются в глаза.

В производство пойдут седан, универсал и универсал-кросс. Мне больше всего нравится Iskra SW Cross – на мой взгляд, очень гармоничная машина.

Iskra – машина класса В. Она чуть крупнее Гранты, но меньше Весты. Спроектирована на французской платформе CMF-B и имеет много общего с европейским Логаном. Только передний привод.

Lada Iskra универсал

После ухода Renault вазовцам пришлось перетряхивать платформу на предмет замены импортных составляющих на отечественные или на импорт с других направлений. Частично Искра унифицирована по агрегатам с нынешним модельным рядом – включая версии с вариатором.

Если бы французы не ушли, Искра (может под другим именем) уже продавалась бы – с 2023 года. Теперь сроки начала продаж сдвинуты на первый квартал 2025 года.

Lada Iskra универсал

Остается лишь напомнить, что Лада Искра планируется к серийному выпуску на основном конвейере АВТОВАЗа в Тольятти с начала 2025 года.

Источник: Максим Кадаков

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Роспатент
Количество просмотров 3
27.02.2024
Фото:Роспатент
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