Отечественный производитель АВТОВАЗ запатентовал салон новой Lada Iskra
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась очередная выкладка патентов с изображениями салона автомобиля в сборе. По мнению экспертов, с большой долей вероятности это фотографии салона будущей модели Lada Iskra.
На патентах изображения нескольких версий салона Lada Iskra: бюджетная – у нее нет мультимедийной системы, и со штатной ММС с сенсорным дисплеем.
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Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что Lada Iskra «будет самым массовым, самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологической платформе».
Напомним, Lada Iskra – это семейство модели на платформе CMF-B разработки Renault Group. Не исключено, что она будет модернизирована в целях большей санкционной устойчивости. Именно по этой причине сроки начала серийного выпуска новой модели сдвинулись на начало 2025 года.
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Источник: rg.ru
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