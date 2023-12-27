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Отечественный производитель АВТОВАЗ запатентовал салон новой Lada Iskra

Новую Lada Iskra показали изнутри — в базе Роспатента нашли изображения салона

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась очередная выкладка патентов с изображениями салона автомобиля в сборе. По мнению экспертов, с большой долей вероятности это фотографии салона будущей модели Lada Iskra.

На патентах изображения нескольких версий салона Lada Iskra: бюджетная – у нее нет мультимедийной системы, и со штатной ММС с сенсорным дисплеем.

салон новой Lada Iskra
салон новой Lada Iskra
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Остановил инспектор ГИБДД — вот что я отвечаю и уезжаю

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что Lada Iskra «будет самым массовым, самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологической платформе».

Напомним, Lada Iskra – это семейство модели на платформе CMF-B разработки Renault Group. Не исключено, что она будет модернизирована в целях большей санкционной устойчивости. Именно по этой причине сроки начала серийного выпуска новой модели сдвинулись на начало 2025 года.

Салон новой Lada Iskra
Салон новой Lada Iskra

Источник: rg.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ФИПС
Количество просмотров 2
27.12.2023
Фото:ФИПС
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