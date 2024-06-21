И ВАЗы, и УАЗы: в России хотят выпускать седаны и внедорожники на общей платформе

Главред «За рулем» оценил идею единой платформы для разных автозаводов России

Сенатор Андрей Кутепов, возглавляющий экономический комитет Совета Федерации, предложил разработать российскую массовую автомобильную платформу, предназначенную для производства седанов и внедорожников. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Денису Мантурову.

Что хотят

Андрей Кутепов считает, что необходима целевая (государственная) поддержка для создания платформы, на которой можно выпускать автомобили классов C (Volkswagen Golf), D (Audi A4) и E (Mercedes-Benz E‑класса).

Немецкие машины я даю просто для понимания размеров классов. Конечно, автомобили будут какими-то другими – и российскими. И речь не только о седанах или хэтчбеках – в письме говорится еще и о соразмерных кроссоверах.

В 2023 году доля машин этих классов (C, D и E) на рынке России составила 37%, причем львиный объем дали кроссоверы. И всё это – импортные автомобили. Приличный кусок – есть за что побороться.

Почем

Стоимость платформы определена в сумме от 90 до 180 млрд рублей. Целевые инвестиции на разработку предлагается брать из средств утилизационного сбора.

Окупаемость

Согласно приведенным данным, окупаемость такого проекта будет возможна при суммарном выпуске 100 тысяч машин в год. Правда, срок окупаемости не совсем понятен.

Еще лет 15-20 назад все ведущие мировые концерны пришли к тому, что на одной платформе нужно делать не менее миллиона автомобилей в год – иначе вылетишь в трубу. По такому принципу создавалась знаменитая платформа MQB концерна Volkswagen. Об этом же думали французы из Renault, когда начали переводить автомобили Лада на единую платформу. Так же действуют китайские производители – иначе концы с концами не сведешь.

Реально ли

Не боги горшки обжигают, сделать можно всё – даже платформу. Но очевидны следующие моменты.

Первое. Создать готовую к производству новую платформу за 90 миллиардов рублей невозможно по определению. Если речь о платформе, а не о телеге. За 180 млрд – можно, с некоторыми оговорками и с массой нюансов.

Понятно, что Андрей Кутепов не сам выдумал эти суммы, а консультировался со специалистами из автопрома. И я даже знаю этих специалистов. Боюсь, что произошло недопонимание сторон. Потому что к платформе еще нужны моторы, коробки передач, разные варианты трансмиссий – их разработка и постановка на конвейер тоже стоит денег, причем немалых.

А затем на платформе нужно создать разные автомобили – и это тоже время и расходы. Например, АВТОВАЗ создает кроссовер на известной вдоль и поперек платформе Весты. Над кроссовером работают уже давно, а появится он только в 2026 году.

Второе. Платформа всегда привязывается к производственным и компонентным возможностям. Внедрять одну платформу на трех разных заводах – втрое дороже, чем на одном заводе.

А еще эти заводы надо как-то подружить. Один – государственный, второй – наполовину, третий – частный… До сих пор наши автомобильные заводы на добровольной основе не создали ни одной серьезной кооперации.

Третье. Если речь о хорошей платформе, то окупаемость при объеме 100 тысяч в год – слишком оптимистичная оценка. Выпуск разных машин в общем объеме 100 тысяч машин – это сложно окупаемая схема. Я бы сказал, невозможно окупить. Либо под окупаемостью подразумевается что-то иное.

Впрочем, если быстро не окупится… можно просто увеличить утильсбор.