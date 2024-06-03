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Повышение утильсбора не решит, а усугубит застарелые проблемы

Сергей Миронов: повышение утильсбора спровоцирует рост цен на машины

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» и глава думской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил Правительству воздержаться от ежегодной индексации ставок утилизационного сбора на легковые автомобили. Если предложение будет принято, к 2030 году утильсбор для моделей с объемом двигателя от 1 до 2 литров увеличится почти в четыре раза.

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Считается, что такое повышение ставок повысит конкурентоспособность отечественного автопрома, заставив поставщиков иномарок поднять цены что, в свою очередь, создаст выгодные условия для российских производителей.

Однако Миронов предупреждает, что после этого АВТОВАЗ и другие отечественные заводы подтянут свои цены к уровню импортных автомобилей. В результате, автомобили станут еще дороже, превращаясь из средства передвижения в предмет роскоши. Миронов утверждает, что такой «протекционизм» за счет потребителей не стимулирует автопром улучшать качество и снижать себестоимость, а лишь усугубляет существующие проблемы.

Он также отмечает, что одно из немногих достижений постсоветского периода – широкий выбор доступных и качественных автомобилей – уходит в прошлое, и винит в этом Центробанк. Обвал рубля привел к скачку цен на импортные модели, запчасти и комплектующие. По его словам, в сентябре средняя ставка кредита на новые автомобили составляла 18%, а на авто с пробегом – 19%. После повышения ключевой ставки ЦБ ставки по автокредитам поднялись до 20-22% и, по прогнозам экспертов, скоро приблизятся к 24%.

К 2029 году утильсбор на авто с двигателями от 1 до 2 л вырастет до 1 млн рублей

Таким образом, повышение ключевой ставки ЦБ дважды ударяет по потребителю. Во-первых, из-за роста стоимости заемных средств дорожают сами автомобили.

Во-вторых, с повышением цен на автомобили люди вынуждены брать кредиты, ставки по которым тоже растут.

Поэтому Миронов настаивает на необходимости контроля за деятельностью Центробанка, особенно за его решениями по ключевой ставке.

«Слишком дорогую цену приходится платить экономике и населению за следование либеральным догмам и инструкциям МВФ», – считает Миронов.
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Источник: СРЗП

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
03.06.2024
Фото:АГН «Москва»
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