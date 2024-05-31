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В Минэкономразвития объяснили необходимость корректировки утильсбора на автомобили

В Минэкономразвития поддержали корректировку утильсбора в России на автомобили

Минэкономразвития России поддержало корректировку утилизационного сбора на автомобили, теперь инициативу рассматривает Правительство РФ. Об этом сообщил замглавы министерства Максим Колесников.

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Он напомнил, что российский автопром финансируется, в том числе, благодаря утильсбору – в 2023 году за счет него федеральный бюджет пополнился почти 0,5 трлн рублей.

«Мы, как ведомство, поддерживаем корректировку утильсбора. Мы с Минпромторгом видим всю статистику, понимаем, что делают наши иностранные партнеры, которые поставляют импортные автомобили. Мы понимаем, что утильсбор надо корректировать, надо корректировать его существенно, и мы это полностью поддерживаем», – подчеркнул заместитель министра ведомства.

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В ходе своего выступления на парламентских слушаниях Совета Федерации по автопрому Колесников рассказал, что по утильсбору уже проработана линейка корректировок самих ставок и самого подхода.

«Есть определенные расчеты – они сделаны нами с Минпромторгом, Минфином они верифицированы. Сейчас они, по моей информации, уже находятся в правительстве на обсуждении», – уточнил замглавы.

Напомним, ранее о необходимости повышения утильсбора неоднократно говорил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Он указал на экспансию китайского автопрома на авторынке России, при этом Соколов подчеркнул, что китайские бренды не хотят локализовать производство. Предлагалось увеличить утильсбор для легковых автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров с 300 тысяч до 550 тысяч рублей до конца текущего года, а в 2025 году – до 660 тысяч рублей, и до почти 1 млн рублей в 2029 году.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
31.05.2024
Фото:Depositphotos
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