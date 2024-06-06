В России создадут свою платформу для автомобилей: бюджет уже определен

Создание российской массовой платформы для авто обойдется в 90–180 млрд рублей

Сенатор Андрей Кутепов, возглавляющий экономический комитет Совета Федерации, предложил разработать российскую массовую автомобильную платформу, предназначенную для производства седанов и внедорожников.

Ассигнования на создание такой платформы могут быть выделены из средств утилизационного сбора, а также предусмотрено софинансирование инвестиций и налоговые льготы.

Автомобильная платформа включает в себя общий набор решений, таких как конструктивные, дизайнерские и производственные, позволяющие создавать на этой основе несколько моделей автомобилей. В письме на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова Кутепов отметил необходимость целевой поддержки для создания этой платформы, которая будет рассчитана на выпуск автомобилей классов C, D и E. Стоимость одной платформы он определил от 90 до 180 миллиардов рублей.

Сенатор подчеркнул, что наиболее востребованные классы автомобилей — это В и С, а также модульные межклассовые платформы, которые позволяют быстро адаптироваться к изменяющейся потребительской ситуации. Окупаемость платформы будет зависеть от объема производства, который должен составлять не менее 100 тысяч автомобилей в год.

Кутепов отметил, что автомобильная отрасль является ключевым сектором экономики и основой для создания независимой и устойчивой промышленности в условиях санкций.

На парламентских слушаниях в Совфеде было отмечено, что доля новых китайских автомобилей на российском рынке к началу 2024 года превысила 63%. Такая ситуация ставит под угрозу технологический суверенитет страны и развитие автопрома, учитывая низкую локализацию иностранных автомобилей. В связи с этим необходимо создать конкурентные условия для отечественной автомобильной отрасли и расширить модельный ряд.

Вчера на ПМЭФе была официально представлена новинка АВТОВАЗа Lada Iskra. В ее основе платформа Renault CMF-B-LS, на ней же построен Logan третьего поколения. Но из-за санкций платформу для нашего автомобиля пришлось основательно доработать. На АВТОВАЗе утверждают, что благодаря реинжинирингу она стала «технологически независимой». Правда, потратить на это пришлось 23 млрд рублей.

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Источник: РИА «Новости»