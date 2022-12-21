А вы знали, что женщины за рулем равны с мужчинами? Причем давно!

Вы можете спросить: в смысле «равны»? Отвечаем: в смысле автомобильной страховки!

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21 декабря 2022 года исполнилось ровно 10 лет с того дня, когда стоимость автомобильных страховок для женщин в Евросоюзе повысилась, сравнявшись со стоимостью страховки для мужчин. Таким образом ЕС отказался от гендерного неравенства в этом вопросе.

Дифференциация стоимости полисов по половому признаку была признана несовместимой с общеевропейским законодательством о гендерном равенстве и Хартией ЕС об основных правах.

Больше всего цена полиса выросла для женщин-водителей в возрасте 17–18 лет — на 15–38%. После того как европейские страховщики отказались от «гендерных» понижающих коэффициентов, стоимость страховки для женщин, в среднем, выросла на 14%. А для мужчин — снизилась на 5%.

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