Если не на море (и не на дачу), куда поехать на машине по России?

В нашей стране, помимо очевидных маршрутов на юг, есть масса почти неизученных современными туристами направлений...

Благо, мы можем использовать опыт бывалых путешественников, коих немало среди наших читателей. К ним присоединяются те, кто просто хотел бы оказаться в красивом месте, о котором слышал, смотрел или читал. Из их мнений и составились результаты опроса «За рулем» в Вайбер.

Если сразу отбросить курортно-морское направление, то вариантов остается удивительно много. Одно из самых сложных – это, пожалуй, Саха (Якутия), Магадан, Камчатка, Чукотка. Тем не менее, путешествие в те невероятные места выбирают 3% читателей.

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Чуть более крупная группа (5%) не прочь отправиться в Забайкалье, Амур, Хабаровск и на Сахалин. Еще 10% предпочтут центральную часть России: Смоленск, Брянск, Тверь, Вологда, Тула, Рязань... И столько же – отправятся «по соседству»: Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Коми.

Юг, но не морской, а горный, степной или речной манит довольно большую группу наших подписчиков – 14% поехали бы на Кавказ, в Калмыкию или Астраханскую область.

А самое популярное направление – это Урал, Алтай и Байкал, его выбрали 58% респондентов.

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Фото: pxfuel