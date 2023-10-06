За картинами и павлинами — едем на выходные в Серпухов

Этот подмосковный город отлично подходит для спонтанных поездок в формате «а не пора ли развеяться?». Решение о путешествии можно принять за субботним утренним кофе, а обедать уже в Серпухове с видом на местные достопримечательности.

Как доехать

От МКАД до центра Серпухова — около 85 километров по трассе М-2 «Крым». Скоростная М-2 проходит в стороне от Серпухова, чтобы попасть в город, нужно на развязке у села Борисово свернуть направо и уйти на Борисовское шоссе. Следите за указателями. Есть дорога и через Чехов, в этом случае следуйте подсказкам навигатора.

Что посмотреть

Поездка может носить как светский, так и религиозный характер. В первом случае обязательны к посещению Серпуховский историко-художественный музей (СИХМ), его еще называют «подмосковной Третьяковкой», или Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник. Если решите увидеть и то, и другое, закладывайте два дня.

Религиозные паломничества совершают в Высоцкий мужской монастырь и Владычный женский монастырь. Оба монастыря заложили до Куликовской битвы.

Владычный Введенский монастырь основан в 1360 году московским митрополитом Алексием. Расположен на южной окраине Серпухова на берегу реки Нара.

Вера и память

С архитектурной точки зрения Высоцкий мужской монастырь и Владычный женский монастырь примечательные еще и тем, что на их стенах есть довольно редкие мозаичные иконы.

Мужской монастырь основан Преподобным Сергием Радонежским. Главная святыня — икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» с частицей пояса Пресвятой Богородицы. На профильных форумах описаны сотни случаев, когда после посещения монастыря избавлялись от алкогольной и наркотической зависимости.

Вторая святыня монастыря – икона святого великомученика Георгия Победоносца. Это икона новгородского письма XV века. Ее брало с собой в военные походы Серпуховское ополчение. Есть многократные свидетельства, что у этого образа, если городу грозила опасность, самовозгорались свечи.

Две главных святыни Высоцкого мужского монастыря — икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и икона святого великомученика Георгия Победоносца.

В городе чтут серпуховичей-воинов: на вершине Соборной горы есть памятный крест в честь земляков, погибших на Куликовом поле. В основание креста заложена капсула с землёй, привезённой с поля боя. Ратников, не вернувшихся с этой битвы, хоронили в Высоцком монастыре.

На Соборной горе есть мемориал в память о погибших во время ВОВ. Там установлен памятник воину-освободителю с девочкой на руках. Это уменьшенная копия знаменитой работы скульптора Вучетича. Полномасштабный оригинал находится в Трептов-парке в Берлине.

Искусство

Серпуховский историко-художественный музей считается крупнейшей и богатейшей картинной галереей Подмосковья.

В основу его фондов легла коллекция состоятельной серпуховской фабрикантши Анны Васильевны Мараевой.

Один из главных экспонатов - картина Васнецова «Витязь на распутье». По ней пишут сочинения, ее сюжет воспроизведен на надгробии художника на Введенском кладбище. Васнецов написал несколько вариантов. В Серпухове – первый. За основу картины принят второй вариант, хранящийся в Русском музее в Петербурге,. Остальные наброски, за исключением того, что хранится в доме-музее художника, осели в частных коллекциях.

СИХМ создан в 1918 году, в период, когда большинство музейных фондов подвергались мародерству, серпуховский фонд пополнился главными экспонатами. Часть коллекции – жемчужины, дающие право музею называться «Малой Третьяковкой».

Серпуховскую версию в 2005 году включили в экспозицию «Russia!», выставлявшуюся в Музее Гуггенхайма. Это самая масштабная из проводимых за пределами страны выставок русского искусства. Тогда границу пересекли более 250 шедевров из Эрмитажа, Государственного Русского музея, Третьяковской галереи и Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль».

Серпуховский музей стоит посетить, чтобы посмотреть и на работы ярких представителей академического направления: Семирадского, Маковского, Харламова, Боголюбова, Ярового, Риццони, маринистов Айвазовского и Лагорио, передвижников Архипова, Виноградова, Ярошенко, Прянишникова, пейзажистов Волкова, Клевера, Верещагина, Киселева, Дубовского, Саврасова, Левитана, Шишкина.

Как с картины

В этом музее одними из первых начали вводить в программу интерактивные экскурсии под названием «Ожившие картины». Выбирали интересное произведение, и весь коллектив (от бухгалтеров до водителей) подключался к «оживлению». Подбирали грим, прически, шили костюмы, придумывали диалоги, репетировали.

Экскурсовод показывает на актерах интересные детали, которые сложно разглядеть на картине. Например, какое кружево в наряде невесты было модно в XIX веке. И по каким штрихам можно понять, что картина посвящена вечной теме – неравному браку.

Всего подобные сценарии были написаны к 15 картинам. Позднее похожие мероприятия появились и в «большой Третьяковке» в столице.

В тридцатые годы фонды музея обогатились произведениями искусства и предметами быта из окрестных зажиточных усадеб. Многие вещи используют для проведения экскурсий вокруг «оживающих» картин.

Идея с ожившими картинами превратилась в театральный проект, перекинувшись на пешеходные экскурсии по городу. Концепция принесла музею победу на I Международном конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2015» в номинации «Историко-культурный туризм». Еще на фасадах домов разместили репродукции полотен русских и западных живописцев, оригиналы которых хранятся в музее. Больше всего репродукций развесили вокруг пивных баров и ресторанов.

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