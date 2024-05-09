Красные, желтые и голубые: что на самом деле обозначают цветные полоски на шинах

Эксперт Зогот объяснил значение цветных точек и полосок на шинах для автомобиля

На протекторе и боковинах новых шин есть разноцветные полоски и отметки в виде точек. В беседе с корреспондентом «Тарантас Ньюс» заместитель директора по новой продукции и техническому маркетингу «НТЦ Интайр» Андрей Зогот объяснил значение меток.

«На боковинах шин цветные точки, как правило, желтого, красного и белого цветов, с кружочком и цифрой. Желтая точка — это общепринятая маркировка самого легкого места на шине. При монтаже эту точку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске, в роли которого обычно выступает шток-клапан (нипель). Таким образом, отпадает необходимость в навешивании большого количества балансировочных грузиков», – объясняет собеседник издания.

Красная точка указывает на точку максимального отклонения радиальной силы в шине. Это самое жесткое место стенки боковины шины, при монтаже точка должна совмещаться с нижней, самой легкой точкой на диске, обозначаемой буквой L, уточняет Зогот.

Обычно красные точки востребованы на пунктах шиномонтажа, для первичной комплектации на новой машине с новыми дисками.

«Красные точки имеют важное значение, иногда колесные диски бывают деформированные, и буква L может уже не отражать так называемой легкой нижней точки. Белая точка с цифрой — это самое эластичное место на шине, она показывает минимальное отклонение радиальной силы. По сути, она идет в дополнение к красной точке и несет обратный смысл. Для потребителя такая информация может понадобиться только разве что при выявлении брака», – подчеркивает эксперт.

Для рядового потребителя полосы маркировки протектора, по словам Зогота, не несут никакой смысловой нагрузки. Это исключительно технологические полоски, интересные производителям шин, подытожил эксперт.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tarantas.news