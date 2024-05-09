Красные, желтые и голубые: что на самом деле обозначают цветные полоски на шинах
На протекторе и боковинах новых шин есть разноцветные полоски и отметки в виде точек. В беседе с корреспондентом «Тарантас Ньюс» заместитель директора по новой продукции и техническому маркетингу «НТЦ Интайр» Андрей Зогот объяснил значение меток.
«На боковинах шин цветные точки, как правило, желтого, красного и белого цветов, с кружочком и цифрой. Желтая точка — это общепринятая маркировка самого легкого места на шине. При монтаже эту точку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске, в роли которого обычно выступает шток-клапан (нипель). Таким образом, отпадает необходимость в навешивании большого количества балансировочных грузиков», – объясняет собеседник издания.
Красная точка указывает на точку максимального отклонения радиальной силы в шине. Это самое жесткое место стенки боковины шины, при монтаже точка должна совмещаться с нижней, самой легкой точкой на диске, обозначаемой буквой L, уточняет Зогот.
Обычно красные точки востребованы на пунктах шиномонтажа, для первичной комплектации на новой машине с новыми дисками.
«Красные точки имеют важное значение, иногда колесные диски бывают деформированные, и буква L может уже не отражать так называемой легкой нижней точки. Белая точка с цифрой — это самое эластичное место на шине, она показывает минимальное отклонение радиальной силы. По сути, она идет в дополнение к красной точке и несет обратный смысл. Для потребителя такая информация может понадобиться только разве что при выявлении брака», – подчеркивает эксперт.
Для рядового потребителя полосы маркировки протектора, по словам Зогота, не несут никакой смысловой нагрузки. Это исключительно технологические полоски, интересные производителям шин, подытожил эксперт.
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Источник: tarantas.news