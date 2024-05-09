Популярный в России бренд представил рекордно вместительный минивэн

Zeekr применил свою новую революционную архитектуру SEA-M в минивэне Zeekr Mix

Zeekr, суббренд Geely, представил свою новую архитектуру SEA-M и первую основанную на ней модель – Zeekr Mix. Эта платформа, по словам производителя, обеспечивает максимально возможное пространство, что нашло отражение в Zeekr Mix, продемонстрированном на Пекинском автосалоне.

SEA-M является улучшенной версией архитектуры Sustainable Experience Architecture (SEA). Она предназначена для широкого спектра электромобилей, включая роботакси, минивэны и транспортные средства для логистики. Эта архитектура обеспечивает повышенную безопасность, отличную управляемость и простор в салоне.

Zeekr Mix

Благодаря архитектуре SEA-M в Zeekr Mix реализовано интеллектуальное внутреннее пространство с различными вариантами размещения сидений. Автомобиль отличается ровным полом, высоким соотношением колесной базы к длине и капсульным дизайном. Радиус поворота SEA-M составляет менее пяти метров.

Одной из выдающихся особенностей Zeekr Mix является его внутреннее пространство площадью 6,3 квадратных метра, что, по словам Zeekr, является самым большим в своем классе. Длина автомобиля составляет 4,7 метра, колесная база – 3 метра.

Интерьер Zeekr Mix

Заявленный клиренс Zeekr Mix составляет 39 сантиметров, что может показаться чрезмерным. Однако, как утверждает производитель, именно такое значение обеспечивается архитектурой SEA-M. Повышенный клиренс позволяет автомобилю легко преодолевать неровности и различные дорожные условия.

Архитектура SEA-M поддерживает полностью автономное вождение с возможностью убрать рулевое колесо. Однако неизвестно, будет ли эта функция реализована в Zeekr Mix.

В целом, Zeekr Mix является уникальным флагманом, который сочетает в себе просторный салон, повышенный клиренс и передовые технологии.

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Источник: Zeekr