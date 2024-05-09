Как подготовить автомобиль к выезду на дачу
Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отметил, что при эксплуатации машины за городом нужно ее грамотно обслуживать, то есть регулярно мыть, особенно днище, убирать глину и грязь с элементов подвески и колесных дуг, а также установить защиту мотора, трансмиссии и других уязвимых компонентов автомобиля.
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Скорее всего, при поездках на дачу придется постоять в пробках: на майские праздники автомобилисты проводят в них, в среднем, по 3-5 часов, что может негативно сказываться на агрегатах автомобиля. Например, возможен перегрев мотора. Поэтому перед поездкой рекомендуется проверить систему охлаждения, радиатор и термостат, пояснил специалист.
Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.
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Источник: Российская газета