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Как подготовить автомобиль к выезду на дачу

Автоэксперт Мигаль: Перед летней поездкой за город нужно проверить систему охлаждения

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отметил, что при эксплуатации машины за городом нужно ее грамотно обслуживать, то есть регулярно мыть, особенно днище, убирать глину и грязь с элементов подвески и колесных дуг, а также установить защиту мотора, трансмиссии и других уязвимых компонентов автомобиля.

Кстати, всё, что может пригодиться нам в летний период, есть (со скидками) в категории «Авто, дача, ремонт» в интернет-магазине Globus.
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Скорее всего, при поездках на дачу придется постоять в пробках: на майские праздники автомобилисты проводят в них, в среднем, по 3-5 часов, что может негативно сказываться на агрегатах автомобиля. Например, возможен перегрев мотора. Поэтому перед поездкой рекомендуется проверить систему охлаждения, радиатор и термостат, пояснил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4
09.05.2024
Фото:freepik / freepik
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