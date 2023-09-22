Где тот рыбный угол – едем на выходные в Плёс!

Лучшее время для посещения этого очаровательного города - золотая осень. Но Плёс привлекателен не только потрясающими пейзажами. У него много и других оригинальных изюминок.

У этого волжского городка много эпитетов: «русская Швейцария», «провинциальная Рублевка», «столица русского пленэра».

Лично мне с детства врезалось в память «Плёс – жемчужина на Волге». Тисненая золотая надпись была на наборе открыток, продававшемся в книжном магазине.

А сейчас там торгуют «рыбными углами», благодаря которым у сетевого фастфуда нет шанса там прописаться.

В дни золотой осени с Соборной горы открывается лучшая панорама, и это самый популярный открыточный вид города.

Как добираться

Автотранспортом доехать до Плёса можно по Горьковскому или Ярославскому шоссе. Расстояние от МКАД в первом случае — 350 км (до Владимира, а затем следовать указателям на Плёс), во втором — 380 км.

В обоих случаях дорога занимает около шести часов. Это популярное направление, и оптимальное время старта – не позднее семи утра.

На въезде в город вы упретесь в КПП, стилизованный под заставу образца XVIII-XIX века. Дальше – только для резидентов.

Гостиницы в Плёсе разномастные и по внешнему виду, и по уровню обслуживанию. Если останавливаетесь в отеле, вам могут выписать пропуск на проезд по городу. Узнайте о такой возможности и оставьте необходимые данные при бронировании.

Это не каприз городских властей или желание превратить Плёс в резервацию для избранных. В город ведет единственная дорога, она петляет между Воскресенской и Соборной горами и вскоре после автостанции делает резкий поворот на спуске.

Назвать ее двухполосной в современном понимании сложно. Что такое глухая пробка, местные узнали еще в прошлом веке, когда на склоне собирался «паровоз» из молоковозов, грузовиков с надписью «Хлеб» и поливальных машин.

Причиной заторов обычно были не вписавшиеся в поворот машины с номерами других регионов. Когда интенсивность движения возросла, власти приняли решение закрыть въезд для иногородних.

От КПП до города курсирует бесплатный шаттл. Дорога пешком займет не больше 20 минут.

Пожалуйте на экскурсию!

Начните осмотр города от автостанции. Она находится на улице Корнилова. По ней заезжают в город со стороны Иваново.

Это самый короткий и прямой без подъемов путь на гору Свободы. Надо пройти порядка 300 метров, у станции есть указатель. Вы сразу окажетесь на вершине горы, откуда откроется панорама города.

Если ностальгируете по «ламповым восьмидесятым», стоит заглянуть внутрь станции – там те же гнутые лавочки из лакированной фанеры и написанное по советскому трафарету расписание автобусов.

Ливневка восемнадцатого века

Есть и альтернативный маршрут. Встаньте спиной к станции и идите в сторону Волги. У Троицкой церкви сверните налево в проездной тупик. После школьного двора – первый поворот направо. И попадете на ведущую между двух холмов пешеходную дорогу, вымощенную булыжником.

Там нет идеально подобранных по форме и размеру камней. Дорогу укладывали вручную еще в XVIII веке, чтобы укрепить глиняный склон и обеспечить проезд на подводах в любое время года. По центру дороги выложена естественная для того периода «ливневка» – из углубленных булыжников большего, чем по краям, размера

Дорога упирается в улицу со смешным названием Никанорка, которая выведет на Торговую площадь.

Леща захотели?

При выходе на площадь первым на вашем пути будет рыбный магазин и коптильни семьи Шевцовых. Здесь продают плёсский специалитет – копченого леща. Можно «походить и посмотреть еще», но на личном опыте рекомендую покупать леща именно здесь. Мы ходили на мастер-класс в эти коптильни.

В Плёсе коптят и разделывают рыбу ровно так же, как когда-то дедушки и прадедушки. Разве что некоторые используют современное оборудование, например, тепломеры.

Сразу за коптильней расположен Музей плёсской рыбы. Экспозиция посвящена рыболовным снастям и способам ловли. Для местных там многое кажется смешным и наивным. Но приезжим будет интересно и познавательно.

В Музее плёсской рыбы есть экспозиция «Квартира браконьера». Туристы с интересом разглядывают интерьер. А местные улыбаются, потому что узнают детали своего быта.

Оптимальный маршрут

В маршрут прогулки по Соборной горе включите посещение Музея деревянного зодчества, осмотр Успенского собора и памятника основателю города князю Василию I.

Далее спускайтесь в сторону так называемой Заречной слободы, что виднеется за рекой Шохонка, притоком Волги.

Гуляя по набережной и перейдя по каменному мосту через Шохонку, вы окажетесь у дома-музея Левитана. Это единственный музей в стране, посвященный художнику. И его не стоит обходить вниманием.

Можно пройтись и по деревянными мостикам через Шохонку, они зовутся «Утлые лавы» – самые классические левитановские места, где часто стоял с мольбертом художник.

От дома-музея Левитана (он расположился в доме купца Солодовникова, где три сезона художник снимал мезонин) поверните на улицу Никольскую. Вдоль нее стоят классические для Плёса «крошки в три окошка» – милые домики с ажурными наличниками. Сейчас большинство из них – отели.

Свернув на улицу Варваринская, обязательно остановитесь у водопроводной колонки – редко кто отказывает в удовольствии повиснуть, как в детстве, на рычаге и от души напиться ледяной воды.

Продолжение – на следующей странице.