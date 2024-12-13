Этот 1079-сильный суперкар разгоняется до «сотни» за 2,5 секунды: фото новинки

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Компания Aston Martin представила новый суперкар Valhalla

Компания Aston Martin представила свой новый гибридный суперкар Valhalla. Выпуск новинки стартует во втором квартале 2025 года, планируется собрать 999 экземпляров суперкара.

Автомобиль имеет несколько особенностей. Так, два электромотора расположены на передней оси и отвечают не только за полный привод и векторизацию тяги, но также выполняют роль реверса, а традиционной задней передачи у суперкара нет.

Aston Martin Valhalla
Aston Martin Valhalla

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Отсутствует и механическая связь между агрегатами для передних и задних колес, синхронизацию обеспечивает электронная система IVC (Integrated Vehicle Dynamic Control), она же меняет настройки рулевого управления, подвески и тормозов в зависимости от выбранного режима движения.

Автомобиль получил регулируемый передний сплиттер и выдвижное антикрыло, меняющее угол атаки и выполняющее функцию воздушного тормоза.

Aston Martin Valhalla
Aston Martin Valhalla

Кроме того, новинка получила углерод-керамические диски диаметром 410 миллиметров спереди и 290 миллиметров сзади, а также тормозные суппорты Brembo.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

Aston Martin Valhalla
Aston Martin Valhalla
Aston Martin Valhalla
Aston Martin Valhalla
Aston Martin Valhalla
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Источник: Aston Martin

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Ушакова Ирина
Фото:Aston Martin
Количество просмотров 37
13.12.2024 
Фото:Aston Martin
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