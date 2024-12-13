Популярный китайский автобренд поднял цены в России

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Автомобили марки Changan в декабре подорожали в России на 20-100 тыс. рублей

Цены на большинство моделей Changan 2024 года выросли на 20-100 тысяч рублей. На 20 тысяч подорожали седаны Alsvin и EADO Plus, лифтбек Uni-V и купеобразный кроссовер Uni-T, на 30 тысяч – кроссовер CS35 Plus New и пикап Hunter Plus. Кроссоверы Uni-S и CS75 Plus New стали дороже на 50 тысяч рублей каждый, 100 тысяч рублей прибавили Uni-K и CS95 New.

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При этом не изменилась цена прошлогодних версий тех же моделей. Также осталась прежней стоимость седана Lamore, купеобразного кроссовера CS85 Coupe, дорестайлингового CS95 и кроссовера Uni-K iDD.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

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Источник: Changan

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 23
13.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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