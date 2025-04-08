Просторный импортный кроссовер по цене Лады? Есть в России и такой!
Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять. Пока многие привыкли к высоким ценам на отечественные машины, на горизонте появляются неожиданные предложения из параллельного импорта.
Так, некоторые новые кроссоверы, в том числе Chevrolet Tracker, оказываются доступнее, чем популярная LADA Vesta. Разберемся, насколько это утверждение соответствует действительности.
Chevrolet Tracker из параллельного импорта можно найти на сайтах объявлений по цене от 1 650 000 рублей. Для сравнения, LADA Vesta в средней комплектации Life с вариатором оценивается в 1 676 000 рублей, а топовая версия Techno с большим сенсорным дисплеем обойдется уже в 1 960 000 рублей. На первый взгляд, экономия очевидна. Однако, стоит внимательнее изучить детали.
Предложение Tracker за 1 650 000 рублей встречается во Владивостоке. Подробная комплектация и сроки доставки не указываются, но фото демонстрируют неплохое оснащение: салон с эко-кожей, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, люк в крыше, частично функциональный руль, климат-контроль и кнопка запуска двигателя. Под капотом – 1,0-литровый 116-сильный двигатель с шестиступенчатым автоматом.
В Перми аналогичные Tracker предлагаются по более высокой цене – 2 040 000 рублей. Более мощные версии также доступны, но уже по значительно большей стоимости. Например, Tracker с 1,3-литровым 165-сильным турбомотором и вариатором можно заказать во Владивостоке за 1 980 000 рублей.
В Уфе и Москве предлагаются варианты с 1,2-литровым 132-сильным двигателем и «автоматом» за 2 700 000 и 2 790 000 рублей соответственно. Эти автомобили, помимо богатого базового оснащения, могут похвастаться панорамной крышей, камерой заднего вида, круиз-контролем и системой контроля слепых зон.
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Источник: Автоновости дня