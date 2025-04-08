Просторный импортный кроссовер по цене Лады? Есть в России и такой!

В РФ стартовали продажи кроссоверов Chevrolet Tracker по цене от 1,65 млн рублей

Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять. Пока многие привыкли к высоким ценам на отечественные машины, на горизонте появляются неожиданные предложения из параллельного импорта.

Так, некоторые новые кроссоверы, в том числе Chevrolet Tracker, оказываются доступнее, чем популярная LADA Vesta. Разберемся, насколько это утверждение соответствует действительности.

Chevrolet Tracker

Chevrolet Tracker из параллельного импорта можно найти на сайтах объявлений по цене от 1 650 000 рублей. Для сравнения, LADA Vesta в средней комплектации Life с вариатором оценивается в 1 676 000 рублей, а топовая версия Techno с большим сенсорным дисплеем обойдется уже в 1 960 000 рублей. На первый взгляд, экономия очевидна. Однако, стоит внимательнее изучить детали.

Предложение Tracker за 1 650 000 рублей встречается во Владивостоке. Подробная комплектация и сроки доставки не указываются, но фото демонстрируют неплохое оснащение: салон с эко-кожей, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, люк в крыше, частично функциональный руль, климат-контроль и кнопка запуска двигателя. Под капотом – 1,0-литровый 116-сильный двигатель с шестиступенчатым автоматом.

Интерьер Chevrolet Tracker

В Перми аналогичные Tracker предлагаются по более высокой цене – 2 040 000 рублей. Более мощные версии также доступны, но уже по значительно большей стоимости. Например, Tracker с 1,3-литровым 165-сильным турбомотором и вариатором можно заказать во Владивостоке за 1 980 000 рублей.

В Уфе и Москве предлагаются варианты с 1,2-литровым 132-сильным двигателем и «автоматом» за 2 700 000 и 2 790 000 рублей соответственно. Эти автомобили, помимо богатого базового оснащения, могут похвастаться панорамной крышей, камерой заднего вида, круиз-контролем и системой контроля слепых зон.

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Источник: Автоновости дня