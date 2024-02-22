Калуга космическая и купеческая – 7 причин посетить город на Оке

«За рулем» рассказал, зачем стоит поехать в Калугу

Когда был заложен город, ставший стратегическим форпостом России на Оке, точно не известно. Впервые Калугу упоминает в 1371 году литовский князь Ольгерд в письме Константинопольскому Патриарху. И хотя из текста ясно, что город существовал и раньше, отсчет калужской истории ведется с 1371 года.

О возникновении названия тоже ведутся споры. Часть исследователей считают, что название произошло от старинного русского слова «калюжа», что означает «болото, топь». Есть и более красивая версия, согласно которой Калуга – это «оКА ЛУГовая» (Кашира – «оКА ШИРокая», Коломна – «оКА ЛОМаная»).

За 654 года своей истории Калуга видела набеги монголо-татар и знаменитое «стояние на Угре», Великий голод, была под властью обоих Лжедмитриев и польских интервентов Смутного времени. Город удостоен личной благодарности М.И. Кутузова – за вклад в разгром французов в войне 1812 года. Сюда любили приезжать русские цари, здесь творил пионер космонавтики Циолковский, родился маршал Жуков.

Стояние на Угре

Туристов привлекают не только музеи, но и особое обаяние места. Калуга сохранила старинные храмы, купеческие дома и дух зеленого неспешного города.

Как доехать?

Расстояние от Москвы до Калуги – примерно 180 км, время в пути (без пробок) займет 2, 5-3 часа. Удобнее всего добираться по Киевскому шоссе (трасса М-3).

На пути встретится два платных участка: между Малоярославцем и деревней Тимохино (124-150 км) и от деревни Тимохино до поселка Бабынино (150-194 км). Стоимость проезда по обоим участкам (124-194 км) владельцам легковушек в будние дни (с понедельника по четверг) обойдется в 200 рублей, в выходные (с пятницы по воскресенье) и праздничные дни – 290 рублей.

Оплатить можно наличными, картой или бесконтактно по транспондеру. Способ оплаты на цену не влияет. При желании платные участки можно объехать.

С заправками проблем не будет – максимальное расстояние между АЗС на пути составляет 23 км (всего их 95).

Зарядить электромобиль в Калуге можно на улице Салтыкова-Щедрина напротив ТЦ «Салтыковский» (54.499303, 36.293910); на улице Вишневского у въезда в микрорайон Анненки (54.532195, 36.169625); в районе Правобережье (54.492282, 36.223967); на Тульском шоссе (54.469121, 36.237879).

Где парковаться?

В Калуге достаточно бесплатных парковок, в будни найти место не составит труда. А вот в выходные, когда в городе много туристов, могут возникнуть сложности.

Машину можно оставить и на платной парковке, стоимость – 35-40 рублей в час.

Где поесть?

Кафе «Компот», улица Циолковского, 4 (54.516432, 36.241523)

Кафе-столовую любят местные жители – здесь кормят по-домашнему вкусно и недорого. Плотный завтрак (каша, сырник и кофе либо омлет с сосиской, блинчик с начинкой и чай) обойдется всего в 165 рублей, а комбо-обед из трех блюд с напитком – 265 рублей. Средний чек: 250-350 рублей.

Кафе «Компот»

Кафе «Солянка», улица Кирова, 34 (54.514459, 36.254680)

Еще одно недорогое кафе (средняя цена позиции в меню – 300 рублей) с вкусными блюдами – как традиционными, так и авторскими.

Посетители особенно хвалят тройную уху с горящей щепой (треска, щука, лосось) за 310 рублей, жаркое с курицей и овощами за 530 рублей, бородинские пельмени с томленой говядиной и вареньем из черного перца за 490 рублей. Средний чек: 700-1000 рублей.

Ресторан Osteria, улица Кирова, 7А (54.515756, 36.248596)

Находится в историческом центре. Здесь разнообразная кухня. Успехом пользуются котлеты из кролика с соусом из копчёной цесарки за 540 рублей, свиные ребра за 680 рублей и воздушный торт «Анна Павлова» за 370 рублей. В меню также широкий выбор пасты, пиццы, блюд на гриле. Средний чек: 1400-1700 рублей.

Где остановиться?

Историческая гостиница «Калуга», улица Кирова, 1 (54.516072, 36.246689)

Расположена в центре города. В советское время свадьба или юбилей в ресторане «Калуга» говорила о статусе и достатке, поэтому большинство калужан стремились собрать нужную сумму, чтобы провести торжество именно здесь.

Сейчас помимо ресторана гости могут посетить бассейн, сауну, хаммам.

Завтрак входит в стоимость, парковка бесплатна для гостей. Можно проживать с домашними животными.

Hilton Garden Inn Kaluga, улица Салтыкова-Щедрина, 74, корпус 3 (54.499074, 36.285651)

Сетевой отель, в номерах есть все необходимое для комфортного проживания. Гости хвалят ресторан Garden Grill and Bar с обширным международным меню. Есть круглосуточный мини-маркет.

Фитнес-центр, wi-fi и парковка бесплатны для гостей.

Hilton Garden Inn Kaluga

Four Points by Sheraton Kaluga, улица Академика Королева, 16 (54.513292, 36.239169)

Еще один сетевой отель в шаговой доступности от исторического центра. Гостей ждут щедро оснащенные просторные номера с дизайнерским ремонтом. В отеле есть фитнес-центр, спа с бассейном, сауна, хаммам и детская комната. Постояльцы хвалят ресторан и бар с живой музыкой.

Парковка платная: наземная – 400 рублей в сутки; подземная – 600 рублей в сутки.

Достопримечательности

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

Улица Академика Королева, 2 (54.516970, 36.230691)

Настоящая визитная карточка Калуги. Музей был открыт 3 октября 1967 года. В его создании принимали участие Сергей Королев и Юрий Гагарин. В 2021 году музей расширили и сделали интерактивным с помощью комплекса «Вторая очередь». Так что, если были в музее раньше, обязательно посетите его еще раз.

Сегодня здесь хранится 75000 уникальных экспонатов, которые рассказывают историю космонавтики – от создания первого спутника до сегодняшних космических кораблей и орбитальных станций.

Наибольший интерес посетителей вызывают: побывавшие в космосе спускаемые аппараты космических кораблей «Союз-34» и «Восток-5»; ракетные двигательные установки, которые выводят спутники в космос; первый искусственный спутник Солнца «Луна-1», катапульты для спасения собак-космонавтов; костюмы космонавтов; луноход и марсоход; блок орбитальной станции «Мир» и макеты космический кораблей, которые еще не построены.

Детей привлекают интерактивный макет Байконура с ракетами; панель, с которой можно запустить ракету в космос; симулятор стыковки космического корабля «Союз» с МКС и космическое питание в тюбиках, которое разогревают космогрелкой.

За дополнительную плату можно посетить аттракцион - стать участником космического путешествия в 5D кабине, посетить обсерваторию и планетарий.

В музейном кафе за удобными столиками с видом на космические аппараты приятно выпить кофе с сэндвичами или пообедать.

Ракета-носитель «Восток»

Ленинский округ (54.516774, 36.228481)

Точная копия ракеты «Восток-1», на которой Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года совершил первый в мире космический полет. Использовалась в космонавтике с 1958 по 1991 годы. Ее высота составляет 38 м, масса – 144 т, а мощность двигателя – почти 20 млн л.с.

Калужская ракета «Восток» была дублером, то есть должна была отправиться в космос, если бы первый запуск потерпел неудачу.

Сейчас она – главный экспонат уличной экспозиции музея космонавтики им. К.Э. Циолковского и любимое место для фотоссесий туристов.

Свято-Троицкий кафедральный собор

Центральный городской парк культуры и отдыха (54.507562, 36.248820)

Главный православный храм Калуги был задуман еще при Екатерине II. Императрица лично жертвовала деньги на его строительство. С тех пор собор много раз перестраивался и в нынешнем виде существует чуть больше 200 лет.

Венчает храм крупнейший в России безопорный купол (16,75 м в диаметре), выполненный в византийском стиле.

Сильное впечатление на посетителей производит красивейшее внутреннее убранство, росписи и акустика собора. Сюда приходят послушать пение двух хоров – мужского и женского.

В соборе хранятся православные святыни: чудотворный список Калужской Божьей матери, список Иверской иконы Богородицы и частицы мощей Оптинских старцев.

Здесь в мае 1895 года молился святой Чудотворец Иоанн Кронштадтский. В память об этом событии у входа установлена мемориальная доска.

Расположен храм в парке культуры и отдыха, со смотровой площадки которого открываются красивейшие виды на мост, Оку и город. Полюбоваться на противоположный берег Оки можно через бинокль, находящийся на смотровой площадке.

Каменный мост-виадук через Березуйский овраг

Улица Пушкина (54.509784, 36.247246)

Объект культурного наследия федерального значения. Первый в России мост, созданный по принципу древнеримских виадуков, построил в 1785 году архитектор Петр Никитин.

Высота моста в центре – более 20 м, длина – около 160 м. Поддерживается при помощи 15 каменных арок, три из них построены в два этажа.

По мосту можно проехать на машине. Но лучше прогуляться пешком по огороженному тротуару – с моста открывается красивый вид на Оку и исторический центр города.

Здесь часто можно встретить свадьбы. Калужане верят: если жених сможет пронести невесту на руках до конца моста, брак будет крепким.

Гостиный двор

Улица Ленина, 118 (54.507298, 36.254492)

Исторический центр торговли, занимающий целый квартал, выглядит ансамблем сказочных теремов из русской сказки. Красные стены, белые геометрические и цветочные орнаменты, лепнина, башенки и крытые галереи – лучшего антуража для фотосессии не придумаешь.

Строить каменный торговый комплекс начали еще в конце XVIII века, а закончили лишь в 1823 году. По легенде, одной из причин «долгостроя» стала прижимистость калужских купцов, которые, уже имея деревянные торговые лавки, не спешили давать деньги на строительство.

По этим торговым рядам любил походить Николай Гоголь, а Юрий Гагарин в 1961 году встречался с жителями города возле здания.

Последняя реставрация зданий производилась в 2015 году. Здесь можно погулять, купить фермерские продукты местного производства, изделия калужских мастеров из дерева, глины и кожи.

Обязательно посетите в Гостином дворе Музей стекла Алексея Зеля. Художник-стеклодув создает из кварцевого стекла настоящие шедевры с точно проработанными мельчайшими деталями: цветы, корабли-парусники, животные и птицы, пасхальные яйца, подсвечники и многое другое.

В Гостином дворе можно и пообедать: в ресторанах «Гастрономъ» и «Восточный базар».

Калужский музей изобразительных искусств

Улица Ленина, 104 (54.508683, 36.256678)

Был открыт в 1918 году в доме врача Н.И. Васильева. Произведения из его коллекции составляют основу музейной экспозиции.

В 1969 году музей переехал в городскую усадьбу купцов Билибиных-Чистоклетовых, это здание относится к объектам культурного наследия федерального значения.

Всего здесь хранится более 12 000 экспонатов (из них 250 в постоянной экспозиции). Посетители могут увидеть полотна Ивана Айвазовского, Василия Поленова, Симона Ушакова, Константина Коровина, Питера Пауля Рубенса и других мастеров, а также графику, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.

В музее регулярно проводятся музыкальные вечера, лекции и занятия для детей.

Музейно-краеведческий центр «Палаты Коробовых»

Улица Плеханова, 88 (54.510564, 36.242695)

Первые каменные палаты города построил для своей семьи во второй половине XVII века купец и земский староста Кирилл Иванович Коробов, разбогатевший на торговле солью, хлебом и пенькой.

Впервые небольшой музей в этом здании открыли в 1897 году, почетными гостями были великий князь Сергей Александрович Романов (брат Николая II и московский генерал-губернатор) и епископ Калужский и Боровский Макарий.

В 1980-х годах, во время ремонта здания, был найден клад редких старинных монет. Кому он принадлежал и когда был спрятан, неизвестно. Об этой и других тайнах некогда богатого купеческого дома рассказывают экскурсоводы, по отзывам гостей – настоящие энтузиасты своего дела.

Нижний этаж посвящен истории русской избы. Здесь можно увидеть печь, глиняную посуду, утварь, орудия труда.

Для детей проводятся увлекательные занятия: «Сказка за сказкой», «В гости в русскую избу», «Каша – кормилица наша».

Здание находится в отличном состоянии. Благодаря сочетанию древнерусского стиля и пышного красно-белого «нарышкинского» барокко, модного когда-то в Москве, палаты смотрятся, как сказочный терем. Хорошее место для фотосессий.

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