На выходные в Дмитров – к царевне-лягушке и альпакам

«За рулем» рассказал, как с интересом и пользой провести время в Дмитрове

Дмитров – один из древнейших городов Подмосковья. Основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким в долине реки Яхрома на месте поселений угро-финского народа меря.

Название городу Долгорукий дал в честь новорожденного сына Всеволода (Большое Гнездо). При крещении Всеволод получил второе имя – Дмитрий. Отсюда и название города.

Юрий Долгорукий специально построил город на болотах, рассчитывая, что труднопроходимая местность защитит от вражеских набегов. Неудивительно, что Дмитров быстро получил шутливое прозвище – «царство лягушатников». По легенде, земноводные не раз спасали город, предупреждая о нашествии неприятеля громким кваканьем.

Туристы едет сюда посмотреть редкие архитектурные и исторические достопримечательности, необычные музеи и красивейшие пейзажи.

Как доехать?

Дмитров находится на севере Московской области, в 50 км от столицы. Путь лежит по одноименному Дмитровскому шоссе (трасса А-104). У Яхромы можно повернуть направо на круговой развязке с Дмитровского шоссе на 2-ю Московскую улицу (через Яхромский мост), либо продолжить движение по Дмитровскому шоссе до следующей круговой развязки и там повернуть направо на Ново-Рогачевскую улицу.

Дорога хорошая, но загруженная. На маршруте много светофоров, часто возникают пробки. Время в пути займет в среднем 1,5 часа – все зависит от времени суток и погоды.

В городе и на подъездах к нему более 60 АЗС (бензин, дизель, газ). Есть и станции зарядки электромобилей – в частности, две «Мособлэнерго» (56.354567,37.548967; 56.373106, 37.546992) и одна сети «МОЭСК-EV» (56.337771, 37.555714).

Как с парковками?

В Дмитрове несложно найти место, где припарковаться. В городе более 60 стоянок и паркингов. Правда, припарковаться проблематично в центре в выходной, если он совпадает с православным праздником. Лучше оставить автомобиль на бесплатной стоянке у гостиницы или подальше от центра.

Где остановиться?

Отель «Четыре короны», улица Лиры Никольской, 7 (56.344067, 37.524767)

Назван в честь герба города с коронами князей Московского, Тверского, Переяславского и Владимирского княжеств. Небольшой, тихий и уютный семейный отель в воссозданном по чертежам купеческом доме удобно расположен в историческом центре города. Есть ресторан, который славится пирогами от шефа, бар, спа-центр с финской баней, бассейн, игровая комната для детей. Парковка и Wi-Fi для гостей бесплатны.

Отель Princess Frog, улица Профессиональная, 23 (56.354732, 37.520168)

Отличное место для тех, кто приехал на пару дней. Выдержанный в скандинавском стиле отель со всеми удобствами является частью гостинично-банного комплекса «Соколовские бани». При желании можно посетить русскую баню, спа-процедуры и фитнес-центр. В номерах есть все необходимое, включая Wi-Fi. Завтрак входит в стоимость.

Гостиница «Кристалл», улица Профессиональная, 28 (56.356851, 37.526546)

Находится в десяти минутах ходьбы от исторического центра. Для гостей бесплатный Wi-Fi и парковка. Есть кафе-бар с блюдами русской и европейской кухни, спа-центр с бассейном и сауной, детская комната, настольный теннис и библиотека. Позиционирует себя как семейный.

Где поесть?

Ресторан Вишневый сад, улица Кропоткинская, 75а (56.343329, 37.522144)

Расположен на главной пешеходной улице Дмитрова. Из окон открываются прекрасные виды на кремль. Интерьер с цитатами А.П. Чехова на стенах напоминает литературную гостиницу. Разнообразное русское и европейское меню. Средний чек – 1100 рублей.

Ресторан Сосновый дворик, улица Гравийная, 1 (56.335396, 37.543641)

Славится большими порциями и отличным качеством мясных и рыбных блюд. Есть детское меню. Средний чек 700-1000 рублей.

Ресторан «Бисквит», Московская улица, 27а (56.334807, 37.511589)

Семейный ресторан неподалеку от парка «Березовая роща». Сюда приходят попробовать блюда, приготовленные в дровяной печи. Есть детское меню и отлично оснащенная игровая. Средний чек – 1200 рублей.

Кроме того, у туристов пользуется популярностью сыроварня (Высоковольтная улица, д. 1, 56.334522, 37.541997). Там изготавливают несколько десятков сортов сыра и даже сырные конфеты. Все можно попробовать и купить.

Достопримечательности

Перемиловская высота

Перемиловская улица, 9 (56.297948, 37.501869)

Именно здесь были остановлены в декабре 1941 года идущие на Москву фашисты. На вершине холма, возвышающегося над каналом имени Москвы, установлен величественный 28-метровый монумент-памятник бойцу Красной Армии работы А. Постола. А со смотровой площадки открываются красивейшее виды на канал и город Яхрому.

Заехать сюда стоит по пути в Дмитров, подъезжая к городу с юга по Дмитровскому шоссе. Сразу после Яхромы пересекаем канал и поворачиваем направо к ж/д переезду. Проезжаем кладбище (оно будет слева), потом направо по деревенской улице. Справа будет поворот на бесплатную парковку для посетителей мемориала.

Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

Загорская улица, 17 (56.342166, 37.523689)

Главная жемчужина музейного комплекса – пятиглавый Успенский собор с элементами стиля ренессанс, построенный в XVI веке итальянскими зодчими. С одной стороны фасада изображено распятие, а на другой – мозаичный рельеф Георгия Победоносца. Примыкает к собору колокольня с часами. В собор приходят полюбоваться резным пятиярусным иконостасом, изразцовыми барельефами и фресками Андрея Рублева. Привлекают внимание стоящая рядом с храмом колокольня XVIII века, проездные Никольские ворота и Елизаветинская церковь.

Рядом находятся старые флигели, Дворянское собрание и дом настоятеля. На территории музейного комплекса выставляются редчайшие экспонаты, рассказывающие об истории края с древних времен до XVIII века. Особый интерес вызывают украшения племени меря и воссозданная курная изба.

Почти все посетители стараются пройти по Мостику Счастья и загадать желание у Камня желаний со сломанной подковой. По поверью, подкову здесь сломал споткнувшийся о камень конь Юрия Долгорукого.

Любят туристы фотографироваться у оставшегося от старинной крепости земляного вала высотой в 10 м и длиной почти километр.

Борисоглебский монастырь

Улица Минина, вл. 4 (56.343473, 37.530849)

Белокаменный Борисоглебский мужской монастырь, по легенде, был основан еще Юрием Долгоруким примерно в то же время, что и сам город.

Наибольший интерес посетителей вызывает собор Бориса и Глеба XVI века с красивейшим иконостасом, монастырские каменные стены с надвратной Никольской церковью и братскими кельями XVII века, часовня Сошествия Святого духа.

В любое время года здесь много паломников, которые приезжают прикоснуться к православным святыням – частице Гроба Господня, мощам евангелистов Матфея и Луки, святых Андрея Первозванного и Георгия Победоносца, Петра и Февронии Муромских.

Кропоткинская улица

Кропоткинская улица (56.342301, 37.521093)

Прогулка по пешеходной улице недалеко от кремлевских валов (ее называют «Дмитровским Арбатом») дает возможность перенестись в дворянско-купеческое прошлое города. Путь пройдет мимо деревянных домов XIX века, среди них признанный уникальным архитектурным объектом дом купцов Клятовых (1822), дом Новоселова (1822).

Изюминка улицы – скульптурный ансамбль жителей Дмитрова ушедшей эпохи: дворянская и купеческая пары, крестьянка, молодая дама, странник с посохом… Согласно примете, путешествующий должен потереть рукой посох, чтобы дорога была удачной.

Музей лягушки

Кропоткинская ул., 67 (56.344576, 37.522295)

По легенде, именно на дмитровских болотах обитала царевна-лягушка, в которую попал стрелой Иван-царевич. В старину квакушки красовались на кокошниках дмитровских модниц, а всех жителей прозвали «лягушатниками» задолго до французов.

В музее более 1000 экспонатов со всего света, посвященных квакушкам. Лягушки-матрешки, под хохлому, под гжель, елочные и мягкие игрушки, в виде колокольчиков, магнитов, брелоков… Есть и живые экспонаты.

Понравившиеся изделия можно купить или изготовить, приняв участие в мастер-классе. А еще здесь проводят экскурсии, на которых рассказывают увлекательные истории об этих земноводных и их роли в жизни города.

Ферма «Российские альпаки»

Деревня Походкино (56.182806, 37.336803)

Ферма находится в 39 км на юго-запад от Дмитрова. Это отличное место для семейного отдыха, особенно с детьми. Кроме альпак на ферме обитают шотландские коровы, верблюд, кролики, коза, овечка и куры. Всех можно покормить, познакомиться, сделать красивую фотосессию. Экскурсовод расскажет об этих животных и истории их появления в России.

Желающим показывают, как обрабатывается шерсть альпак. Машину можно оставить на территории фермы. Запись предварительная.

Фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу»

Улица Правонабережная, 1Б (56.355163, 37.506008)

Фестиваль проводится в первой декаде января (точная дата зависит от погоды) и открывает новый воздухоплавательный сезон в Подмосковье. Посетители могут увидеть в небе одновременно около тридцати ярких аэростатов и подняться в воздух на одном из них.

Нет возможности приехать в эти дни? Отправляйтесь в воздухоплавание в удобное время с «Воздухоплавательным клубом «Аэровальс», который координирует фестиваль. Запись предварительная, вся информация есть на сайте клуба.

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