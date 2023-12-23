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На выходные в Дмитров – к царевне-лягушке и альпакам

«За рулем» рассказал, как с интересом и пользой провести время в Дмитрове

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Дмитров – один из древнейших городов Подмосковья. Основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким в долине реки Яхрома на месте поселений угро-финского народа меря.

Название городу Долгорукий дал в честь новорожденного сына Всеволода (Большое Гнездо). При крещении Всеволод получил второе имя – Дмитрий. Отсюда и название города.

Юрий Долгорукий специально построил город на болотах, рассчитывая, что труднопроходимая местность защитит от вражеских набегов. Неудивительно, что Дмитров быстро получил шутливое прозвище – «царство лягушатников». По легенде, земноводные не раз спасали город, предупреждая о нашествии неприятеля громким кваканьем.

Туристы едет сюда посмотреть редкие архитектурные и исторические достопримечательности, необычные музеи и красивейшие пейзажи.

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Как доехать?

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Дмитров находится на севере Московской области, в 50 км от столицы. Путь лежит по одноименному Дмитровскому шоссе (трасса А-104). У Яхромы можно повернуть направо на круговой развязке с Дмитровского шоссе на 2-ю Московскую улицу (через Яхромский мост), либо продолжить движение по Дмитровскому шоссе до следующей круговой развязки и там повернуть направо на Ново-Рогачевскую улицу.

Дорога хорошая, но загруженная. На маршруте много светофоров, часто возникают пробки. Время в пути займет в среднем 1,5 часа – все зависит от времени суток и погоды.

В городе и на подъездах к нему более 60 АЗС (бензин, дизель, газ). Есть и станции зарядки электромобилей – в частности, две «Мособлэнерго» (56.354567,37.548967; 56.373106, 37.546992) и одна сети «МОЭСК-EV» (56.337771, 37.555714).

Как с парковками?

В Дмитрове несложно найти место, где припарковаться. В городе более 60 стоянок и паркингов. Правда, припарковаться проблематично в центре в выходной, если он совпадает с православным праздником. Лучше оставить автомобиль на бесплатной стоянке у гостиницы или подальше от центра.

Где остановиться?

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Отель «Четыре короны», улица Лиры Никольской, 7 (56.344067, 37.524767)

Назван в честь герба города с коронами князей Московского, Тверского, Переяславского и Владимирского княжеств. Небольшой, тихий и уютный семейный отель в воссозданном по чертежам купеческом доме удобно расположен в историческом центре города. Есть ресторан, который славится пирогами от шефа, бар, спа-центр с финской баней, бассейн, игровая комната для детей. Парковка и Wi-Fi для гостей бесплатны.

Отель Princess Frog, улица Профессиональная, 23 (56.354732, 37.520168)

Отличное место для тех, кто приехал на пару дней. Выдержанный в скандинавском стиле отель со всеми удобствами является частью гостинично-банного комплекса «Соколовские бани». При желании можно посетить русскую баню, спа-процедуры и фитнес-центр. В номерах есть все необходимое, включая Wi-Fi. Завтрак входит в стоимость.

Гостиница «Кристалл», улица Профессиональная, 28 (56.356851, 37.526546)

Находится в десяти минутах ходьбы от исторического центра. Для гостей бесплатный Wi-Fi и парковка. Есть кафе-бар с блюдами русской и европейской кухни, спа-центр с бассейном и сауной, детская комната, настольный теннис и библиотека. Позиционирует себя как семейный.

Где поесть?

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Ресторан Вишневый сад, улица Кропоткинская, 75а (56.343329, 37.522144)

Расположен на главной пешеходной улице Дмитрова. Из окон открываются прекрасные виды на кремль. Интерьер с цитатами А.П. Чехова на стенах напоминает литературную гостиницу. Разнообразное русское и европейское меню. Средний чек – 1100 рублей.

Ресторан Сосновый дворик, улица Гравийная, 1 (56.335396, 37.543641)

Славится большими порциями и отличным качеством мясных и рыбных блюд. Есть детское меню. Средний чек 700-1000 рублей.

Ресторан «Бисквит», Московская улица, 27а (56.334807, 37.511589)

Семейный ресторан неподалеку от парка «Березовая роща». Сюда приходят попробовать блюда, приготовленные в дровяной печи. Есть детское меню и отлично оснащенная игровая. Средний чек – 1200 рублей.

Кроме того, у туристов пользуется популярностью сыроварня (Высоковольтная улица, д. 1, 56.334522, 37.541997). Там изготавливают несколько десятков сортов сыра и даже сырные конфеты. Все можно попробовать и купить.

Достопримечательности

Перемиловская высота
Перемиловская высота

Перемиловская улица, 9 (56.297948, 37.501869)

Именно здесь были остановлены в декабре 1941 года идущие на Москву фашисты. На вершине холма, возвышающегося над каналом имени Москвы, установлен величественный 28-метровый монумент-памятник бойцу Красной Армии работы А. Постола. А со смотровой площадки открываются красивейшее виды на канал и город Яхрому.

Заехать сюда стоит по пути в Дмитров, подъезжая к городу с юга по Дмитровскому шоссе. Сразу после Яхромы пересекаем канал и поворачиваем направо к ж/д переезду. Проезжаем кладбище (оно будет слева), потом направо по деревенской улице. Справа будет поворот на бесплатную парковку для посетителей мемориала.

Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

Загорская улица, 17 (56.342166, 37.523689)

Главная жемчужина музейного комплекса – пятиглавый Успенский собор с элементами стиля ренессанс, построенный в XVI веке итальянскими зодчими. С одной стороны фасада изображено распятие, а на другой – мозаичный рельеф Георгия Победоносца. Примыкает к собору колокольня с часами. В собор приходят полюбоваться резным пятиярусным иконостасом, изразцовыми барельефами и фресками Андрея Рублева. Привлекают внимание стоящая рядом с храмом колокольня XVIII века, проездные Никольские ворота и Елизаветинская церковь.

Рядом находятся старые флигели, Дворянское собрание и дом настоятеля. На территории музейного комплекса выставляются редчайшие экспонаты, рассказывающие об истории края с древних времен до XVIII века. Особый интерес вызывают украшения племени меря и воссозданная курная изба.

Почти все посетители стараются пройти по Мостику Счастья и загадать желание у Камня желаний со сломанной подковой. По поверью, подкову здесь сломал споткнувшийся о камень конь Юрия Долгорукого.

Любят туристы фотографироваться у оставшегося от старинной крепости земляного вала высотой в 10 м и длиной почти километр.

Борисоглебский монастырь
Борисоглебский монастырь

Улица Минина, вл. 4 (56.343473, 37.530849)

Белокаменный Борисоглебский мужской монастырь, по легенде, был основан еще Юрием Долгоруким примерно в то же время, что и сам город.

Наибольший интерес посетителей вызывает собор Бориса и Глеба XVI века с красивейшим иконостасом, монастырские каменные стены с надвратной Никольской церковью и братскими кельями XVII века, часовня Сошествия Святого духа.

В любое время года здесь много паломников, которые приезжают прикоснуться к православным святыням – частице Гроба Господня, мощам евангелистов Матфея и Луки, святых Андрея Первозванного и Георгия Победоносца, Петра и Февронии Муромских.

Кропоткинская улица
Кропоткинская улица

Кропоткинская улица (56.342301, 37.521093)

Прогулка по пешеходной улице недалеко от кремлевских валов (ее называют «Дмитровским Арбатом») дает возможность перенестись в дворянско-купеческое прошлое города. Путь пройдет мимо деревянных домов XIX века, среди них признанный уникальным архитектурным объектом дом купцов Клятовых (1822), дом Новоселова (1822).

Изюминка улицы – скульптурный ансамбль жителей Дмитрова ушедшей эпохи: дворянская и купеческая пары, крестьянка, молодая дама, странник с посохом… Согласно примете, путешествующий должен потереть рукой посох, чтобы дорога была удачной.

Музей лягушки
Музей лягушки

Кропоткинская ул., 67 (56.344576, 37.522295)

По легенде, именно на дмитровских болотах обитала царевна-лягушка, в которую попал стрелой Иван-царевич. В старину квакушки красовались на кокошниках дмитровских модниц, а всех жителей прозвали «лягушатниками» задолго до французов.

В музее более 1000 экспонатов со всего света, посвященных квакушкам. Лягушки-матрешки, под хохлому, под гжель, елочные и мягкие игрушки, в виде колокольчиков, магнитов, брелоков… Есть и живые экспонаты.

Понравившиеся изделия можно купить или изготовить, приняв участие в мастер-классе. А еще здесь проводят экскурсии, на которых рассказывают увлекательные истории об этих земноводных и их роли в жизни города.

Ферма «Российские альпаки»
Ферма «Российские альпаки»

Деревня Походкино (56.182806, 37.336803)

Ферма находится в 39 км на юго-запад от Дмитрова. Это отличное место для семейного отдыха, особенно с детьми. Кроме альпак на ферме обитают шотландские коровы, верблюд, кролики, коза, овечка и куры. Всех можно покормить, познакомиться, сделать красивую фотосессию. Экскурсовод расскажет об этих животных и истории их появления в России.

Желающим показывают, как обрабатывается шерсть альпак. Машину можно оставить на территории фермы. Запись предварительная.

Фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу»
Фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу»

Улица Правонабережная, 1Б (56.355163, 37.506008)

Фестиваль проводится в первой декаде января (точная дата зависит от погоды) и открывает новый воздухоплавательный сезон в Подмосковье. Посетители могут увидеть в небе одновременно около тридцати ярких аэростатов и подняться в воздух на одном из них.

Нет возможности приехать в эти дни? Отправляйтесь в воздухоплавание в удобное время с «Воздухоплавательным клубом «Аэровальс», который координирует фестиваль. Запись предварительная, вся информация есть на сайте клуба.

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За РулемКудинова Ирина
Количество просмотров 1
23.12.2023
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