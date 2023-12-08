На выходные в Коломну – за калачами, пастилой и... крокодилами

«За рулем» составил краткий автогид для отправляющихся в Коломну

Коломна — один из древнейших городов Подмосковья. По разным сведениям, основан в 1140—1160-х годах. Существует множество версий происхождения названия города. Одна из самых распространенных — Коломна пошла от славянского слова «колома» (колесо). Очевидно, в этой местности жили ремесленники, занимающиеся изготовлением колес.

Находится на берегах двух рек – Оки и Волги. В городе много красивых ландшафтов, интересных музеев и уникальных архитектурных достопримечательностей. Самое популярное место у туристов — Коломенский кремль.

Как доехать?

Коломна находится в 100 км от Москвы. Самый короткий путь — по Новорязанскому шоссе. Если пробок нет, можно доехать за два часа.

В некоторых случаях время в пути удается сократить, если стартовать по трассе М-4 «Дон». Дальше повернуть на ЦКАД (платный участок) и уже после основных пробок выйти на Новорязанское шоссе.

АЗС с бензином и дизелем в изобилии как в черте города, так и на подъезде. В Коломне есть несколько газовых заправок, в том числе и компримированным природным газом. Установлены и зарядки для электромобилей. Одна станция находится в центре города (55.100944, 38.766241), еще две — на окраине (55.073546, 38.759384; 55.083721, 38.800730).

Как с парковками?

Парковка на улицах Коломны бесплатная. Место, где оставить машину, можно найти даже в центре. Рядом с туристическими объектами расположены платные стоянки. Оплата за час — 30-50 рублей.

Где остановиться?

Хостел «Два Гуся», Уманская улица, 3К (55.101622, 38.767389)

Расположен в центре города. Отличный вариант для тех, кто ограничен по бюджету. Есть как классические многоместные, так и семейные двухместные и пятиместные номера, в том числе с удобствами.

Гостиница «Дом Куприна», улица Лазарева, 10 (55.105568, 38.756160)

Апартаменты в Доме Куприна на территории Коломенского кремля. Из окон открываются потрясающие виды на Москву-реку, набережную Блюдечко, Соборную площадь и кремлевские стены. В каждом номере – санузел, телевизор, кондиционер, холодильник, чайник, СВЧ-печь, Wi-Fi.

Гостиница «Коломна», Советская площадь, 2 (55.094545, 38.765476)

Многоэтажная гостиница в центре города со своей парковкой. В номерах — кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, Wi-Fi. В стоимость проживания включен завтрак – шведский стол.

Где поесть?

Фаст-фуд «Miх-точка», ул. Ленина, 80А (55.090871, 38.754633)

Сеть ресторанов быстрого питания. Бургеры, салаты, супы, паста. Вкусно и недорого. Средний чек – от 300 рублей.

Кафе «Экодеревушка», деревня Парфентьево (55.109557, 38.826747)

Тут можно небанально пообедать. В местном меню значатся: улитка со спагетти в соусе Сальсо, улитка Muller в сливочно-грибном соусе, улитка Maxima по-бургундски, паштет из мяса улитки на гренках, суп улиточный, стейк из крокодила. Средний чек – от 1000 рублей.

Ресторан «Сибас-Ловелас», улица Яна Грунта, 24 (55.101221, 38.759430)

Основное меню – блюда из рыбы и морепродуктов. Посетители хвалят местную уху, запеченный сибас в пергаменте, тар-тар из креветок с манго и пряной форели. Средний чек – от 1500 рублей.

Достопримечательности

Коломенский кремль

Улица Лажечникова, 5 (55.103325, 38.752522)

Кремль заложили по приказу великого князя Московского Василия III в 1525 году. Под руководством итальянских зодчих крепость была построена за шесть лет.

За свою богатую историю Коломенский кремль накопил столько интересных фактов, что для знакомства с ним лучше взять экскурсию. От многих других кремлей Коломенский отличается тем, что на его территории есть жилые дома и действующая школа.

Не обходите вниманием и другие исторические достопримечательности, расположенные на территории кремля: храм Тихвинской иконы Божией Матери, Успенский кафедральный собор, Успенскую шатровую колокольню, Успенский Брусенский женский монастырь, Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь и Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь.

Музей «Калачная»

Улица Зайцева, д. 14 (55.105846, 38.763580)

Попасть в музей можно только с экскурсией. Но записаться на нее на месте вряд ли получится — обычно к пятнице на выходные всё забронировано. Входные билеты стоят от 500 до 700 рублей. Музей открыт каждый день с 10 до 20 часов.

На театрализованной экскурсии гостям рассказывают, что на самом деле означают выражения «дойти до ручки» и «раскатать губу». И приводят много интересных фактов о профессии калачника.

Экскурсия сопровождается чаепитием – гостям подают свежевыпеченные горячие калачи, нежнейшее сливочное масло и ароматный чай. В меню пекарни есть папушники и преснушки, хлеб смесной и хлеб первопроходцев, крендели, бублики и особый калач пятницкий.

С 1 декабря ежедневно в 17 часов в музее будут проходить новогодние программы «Елка кренделем».

Запустила «Калачную» Наталья Никитина — культуролог, социальный предприниматель и реставратор исторических русских гастрономических брендов. Наталья является гендиректором центра развития познавательного туризма «Коломенский Посад», который включает музеи «Коломенская пастила», «Арткоммуналка», «Шёлковая фабрика», «Музей-Навигатор», «Дом Сурановых», литературное кафе «Лажечников», кофейню «Мне можно».

В городе больше 30 музеев разного формата. Так что тут можно провести не одну неделю.

Музей-мануфактура «Душистыя радости»

Улица Зайцева, д. 18 (55.105557, 38.763616)

Формально – это музей мыла. По факту — музей истории парфюмерии и мыловарения в России рубежа XIX–ХХ веков. А также мануфактура по производству мыла по дореволюционным технологиям и елочных игрушек из папье-маше. Рецепты действительно дореволюционные: у владелиц лежит увесистая подшивка публикаций из дамских журналов конца XIX века, где печатались подробные рецепты. А музейная лавка напоминает старинную шкатулку с милыми вещицами.

На втором этаже располагается коллекция дореволюционных косметических предметов. А подвал, где проводят мастер-классы, стилизован под купеческую лавку.

Каждые полчаса в музее проходят театрализованные экскурсии с полным погружением в дореволюционную эпоху. Рассказывают о культуре быта старинной Коломны, об ароматах и косметических тайнах, о мыле и его производстве в России.

С 20 ноября у музея открылся стенд на новогодней ярмарке в ГУМе.

Музей пастилы

Туристический бренд Коломны в середине нулевых формировался вокруг пастилы. Возродили рецепт и основали интерактивный музей две подруги — Наталья Никитина и Елена Дмитриева. Но у них вышел производственный конфликт.

И теперь в городе два музея пастилы. Они негласно соревнуются за качество как пастилы, так и музейных экспозиций. Музей Елены Дмитриевой называется «Музейная фабрика пастилы» (улица Полянская, 4, 55.102194, 38.770317).

Наталья Никитина руководит Музеем истории со вкусом «Коломенская пастила» (улица Посадская, 13а, 55.104651, 38.769904). Обязательно загляните в оба заведения: будет интересно и вкусно.

Ферма «Экодеревушка»

Село Парфентьево (55.109557, 38.826747)

«Экодеревушка» расположена примерно в пяти километрах от центра Коломны (около 15 минут на машине). Тут нахоходятся сразу три необычные фермы – улиточная, крокодиловая и рыбная.

На улиточной ферме показывают, как организовано промышленное разведение улиток. На крокодиловой можно посмотреть, как в Подмосковье прижились четыре разных вида крокодилов — узкорылые, сиамские, нильские и гребнистые.

Тут есть игуаны, лемуры, мангусты, сурикаты, дикобразы, сурки, ежики и ослы. Кстати, одного из ослов ферме подарил Владимир Жириновский.

Разводные мосты

В Коломне Москва-река впадает в Оку. В городе три наплавных моста: Митяевский (55.096361, 38.798733), Голутвинский (55.082090, 38.835599), Бобренёвский (55.108196, 38.763715). В судоходный период их регулярно разводят. Довольно интересное зрелище: середина моста отходит в сторону и освобождает место для прохода судов. Это еще один повод посетить Коломну летом.

Музей трамваев

Улица Дмитрия Донского, 15 (55.106505, 38.757993)

В 1891 году в Коломне выпустили первые в России электрические вагоны. Поэтому местные часто называют Коломну столицей российских трамваев. В честь этого коллекционер Андрей Мясников, собравший две сотни моделей трамваев из разных стран, открыл музей трамваев.

Специально для музея Тверской вагоностроительный вагон выпустил модели новых тверских трамваев. Кстати, Коломна является единственным городом Подмосковья, где ходят трамваи.

Музей трамваев расположен на территории Коломенского кремля. Билет для взрослых (без экскурсии) стоит 300 рублей, для детей — 200 рублей.

12 способов побороть сон за рулем тут

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube