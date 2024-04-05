На выходные в Рязань – где сладкие «петушки» и грибы с глазами

«За рулем» рассказал, зачем стоит съездить на пару дней в Рязань

Древний город на берегу рек Ока, Трубеж и Лыбедь был основан в 1095 году черниговским князем Олегом. До 1778 года современная Рязань носила другое имя - Переяславль-Рязанский. А Рязанью в XI веке называли другой, уже не существующий город, который находился ниже по Оке и был столицей Рязанского княжества.

В XIII веке «первая» Рязань была разрушена войском Батыя. И столицу Рязанского княжества перенесли в Переяславль-Рязанский. В 1778 году Переяславль-Рязанский указом Екатерины II был переименован в Рязань.

В Средневековье город был сторожевым форпостом. Позже стал развитым торговым и промышленным городом.

Во время войны 1812 года Рязань превратилась в большой тыловой госпиталь – здесь проходили лечение более 30 тысяч раненых.

В 1858 году указом Александра II вице-губернатором города назначили писателя-классика М.Е. Салтыкова-Щедрина, который принялся искоренять в городе взяточничество. Стараниями писателя в Рязани появились библиотека и театр. Но в 1860 году из-за жалоб чиновников, оставшихся без доходов, Салтыков-Щедрин лишился должности.

В годы Великой Отечественной войны Рязань второй раз за свою историю стала прифронтовым госпиталем – в городе было открыто 24 госпиталя.

Сейчас исторический центр города – настоящий памятник архитектуры под открытым небом. Рязанский кремль, музеи и старые усадьбы, красивейшие виды ежегодно привлекают сюда тысячи туристов.

Как доехать до Рязани?

От столицы примерно 200 км по трассе М-5 «Урал», которая соединяет Москву с Уфой. Поездка займет 3,5–4 часа в зависимости от трафика. Больше всего времени можно потратить на выезде из Москвы и пробираясь через Люберцы и Луховицы.

Дорога хорошая – покрытие качественное, на всем пути минимум две полосы в каждую сторону. Будьте внимательны: на маршруте много камер фотовидеофиксации.

С заправками проблем не будет – по пути расположены 86 АЗС (бензин, дизель, газ).

Зарядить электрокар в Рязани можно на улице Каширина, 1Г (54.632259,39.721957), на Первомайском проспекте, 70А (54.630893, 39.708987), улице Есенина, 36Б (54.626506, 39.763504), в историческом районе Нижний посад (54.635925, 39.764057), на Соборной площади, 21 (54.632102, 39.746334).

Где парковаться в Рязани?

На окраине города припарковаться несложно. Найти свободное место в центре в выходной бывает труднее.

До 1 мая 2024 года в Рязани не будут брать плату за размещение авто на платных парковках. «Приостановить до 1 мая взимание платы за размещение транспортных средств на платных парковках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, владельцем которых является город Рязань», – говорится в постановлении главы городской администрации от 21 марта.

Где остановиться в Рязани?

Гостиница «Рязань», улица Скоморошинская, 9а (54.633864, 39.759545)

Гости города ценят этот отель за оптимальное соотношение цены и качества. Цены за номер начинаются от 2300 рублей. При этом в стоимость входит горячий завтрак по системе «шведский стол», бесплатный Wi-Fi и закрытая бесплатная парковка.

В чистых номерах с качественной мебелью есть все необходимое для комфортного проживания. До исторического центра можно дойти за 5-7 минут.

Изюминка гостиницы – собственный недорогой прокат велосипедов.

Гостиничный комплекс «Старый город», улица Мюнстерская, 2 (54.627598, 39.740405)

Один из самых посещаемых отелей в Рязани расположен в центре города, неподалеку от пешеходной Почтовой улицы.

Здание как будто сошло с иллюстрации книги о Старой Европе – горожане приходят сюда, чтобы сделать селфи. Комфортные номера и лобби оформлены в классическом английском стиле. Везде свежий ремонт, качественная мебель, есть все необходимое для комфортного проживания.

На территории комплекса расположены три ресторана: «Лыбедь» (русская кухня), паб «Бристоль» и пиццерия «Неаполь». Гостям отеля в заведениях часто предлагают внушительную скидку.

В спа-центре можно попариться в финской и соляной сауне, поплавать в бассейне.

Рядом с гостиницей – бесплатная муниципальная парковка. При желании можно оставить машину в гостиничном платном подземном паркинге.

Гостиничный комплекс «Старый город»

Бутик-отель «Кремлевский парк», улица Кремлёвский Вал, 5 (54.633700, 39.750917)

Удобно расположен в историческом центре города, большинство туристических объектов в шаговой доступности. Из многих номеров открываются виды на Рязанский кремль.

При этом в отеле тихо и уютно, есть собственный сад для прогулок. Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания.

В стоимость включен завтрак, парковка для гостей бесплатная.

Где поесть в Рязани?

Гастропаб «Есть», улица Почтовая, 62 (54.629363, 39.738324)

Атмосферный ресторан находится на главной пешеходной улице города. Здесь можно попробовать блюда рязанского края по демократичным ценам. Гости хвалят калинник (рязанский пирог из смеси ржаной, пшеничной и черемуховой муки с калиной) с мороженым и чипсами из капусты – за 190 рублей; перепелку, запеченную в капустном листе, – за 750 рублей; перец, фаршированный мраморной говядиной, – за 450 рублей.

Средний чек: 700-800 рублей.

Ресторан-сыроварня «Буфетъ», улица Радищева, 42 (54.627033, 39.744812)

Находится в центре города. Здесь можно пообедать традиционными блюдами русской и европейской кухни. Для гурманов в меню много авторских блюд из оленины или лосятины.

Популярностью пользуются трио мясных котлет (оленина/брусника, лось/овощи, утка/грибы) за 850 рублей, бок бычка с пюре из пастернака за 920 рублей и конопляный десерт с черничным компоте за 390 рублей. Никто не уходит, не попробовав свежий сыр, который делают в собственной сыроварне ресторана.

Средний чек: 1000-1500 рублей.

Ресторан-сыроварня «Буфетъ»

Кафе «Чайная», улица Соборная, 14/2 (54.633709, 39.743623)

Недорогое кафе, где можно вкусно и недорого пообедать после экскурсии в Рязанский кремль. «Купеческий обед» (салат, суп, горячее, морс) обойдется в 350 рублей. Можно выпить чай из самовара и попробовать рязанские блины «каравайцы» с самыми разными начинками.

Здесь же находится музей леденца – после обеда посетители дегустируют разноцветные сладости на палочках.

Средний чек: 300-350 рублей.

Достопримечательности Рязани

Рязанский кремль

Улица Кремль, 15 (54.635804, 39.748336)

Главная достопримечательность и символ города расположен на холме. Крепость заложили для защиты Рязанского княжества от захватчиков в 1095 году. Форпост защищали естественные преграды – реки Лыбедь и Трубеж. Кроме того, был выкопан ров, который весной тоже заполнялся водой. (Сейчас ров можно перейти по каменному Глебовскому мосту.)

Сначала кремль был деревянным, а в XV веке появились первые каменные постройки – Успенский Собор и Глебовская башня. В XVI веке выстроили Архангельский собор и комплекс архиерейского двора.

Сегодня территория рязанского кремля – целый комплекс исторических построек разных эпох.

Визитная карточка кремля – Соборная колокольня. Благодаря 25-метровому шпилю колокольня напоминает взмывающую в небо ракету. Здание высотой 83 м, построенное в стиле классицизма, – самое высокое в кремлевском ансамбле. Наверху есть смотровая площадка, на которую можно подняться и осмотреть город с высоты.

Напротив колокольни находится пятиглавый Успенский собор в стиле «нарышкинского барокко» - архитектурный шедевр XVII века и главная православная святыня кремля. Храм был построен крепостным зодчим Яковом Бухвостовым всего за 7 лет – с 1693 по 1699 год. Украшенный кружевной резьбой из белого камня 72-метровый собор виден из любой точки города и раньше был ориентиром для путешествующих по Оке.

Внутри сильнейшее впечатление на посетителей производит самый высокий в России иконостас – 27-метровый шедевр резьбы по дереву. На семи ярусах расположены 155 икон.

В собор приходят помолиться православным святыням: чудотворной Феодотьевской иконе Божией Матери (была найдена в 1487 году), муромской иконе Божией Матери и раке с мощами Василия Рязанского.

На территории кремля расположен дворец князя Олега, который назван в честь князя Олега Ивановича Рязанского, пользовавшегося особым уважением горожан.

Дворец был построен в XVII веке. Внутри в разное время располагались палаты рязанских архиереев, кельи, домовая церковь. Сейчас здесь находится Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Одна из интереснейших экспозиций «От Руси к России» рассказывает о развитии русских городов и становлении российской государственности, начиная с раннего Средневековья.

Соборный парк

Соборная площадь, 13с1 (54.633642, 39.745574)

После посещения кремля обязательно перейдите по Глебовскому мосту к Соборному парку. Жители города считают этот парк самым романтичным местом Рязани. Туристы делают здесь красивые фотографии – из парка открываются «открыточные» виды на кремль.

В парке можно увидеть еще один храм, построенный зодчим Яковом Бухвостовым, – Ильинский собор (1699-1700 годы). Сейчас в храме находится Рязанское епархиальное управление.

Неподалеку расположен напоминающая формой шлем русского витязя часовня 900-летия Рязани (часовня Всех Святых в земле Рязанской просиявших). На ее стенах – девять мемориальных досок, на которых отражены главные события в истории города с 1095 по 1995 годы.

Памятник Сергею Есенину

Улица Трубежная набережная (54.635289, 39.742264)

Памятник великому поэту, родившемуся в селе Константиново Рязанской области, был установлен в 1975 году к 80-летию со дня его рождения. Авторы – известный советский скульптор А.П. Кибальников и архитектор Р.А. Бегунц.

Бронзовая статуя на пьедестале из зеленоватого гранита выглядит необычно. Есенин, изображенный по пояс, будто вырастает из толщи камня и стремится к свету. У памятника высажены любимые деревья поэта – березы, клены, рябины.

Красивейшие виды, открывающиеся с Трубежной набережной, золотые купола расположенной рядом церкви Спаса на Яру, мощь памятника придают месту особенное очарование.

Музей истории рязанского леденца

Улица Соборная, 14/2 (54.633637, 39.743662)

Рязань – родина сахарного «петушка» на палочке. Его рецепт придумали для встречи в городе в 1837 году царевича Александра (будущего императора Александра II).

По легенде, будущему императору так понравилось лакомство, что он отправил две коробки леденцов в столицу – одну матери, императрице Александре Федоровне, другую тайной возлюбленной, фрейлине императрицы. Коробки случайно перепутали, императрица узнала о тайной связи сына и разлучила влюбленных.

В залах музея посетителей ждет рассказ о том, как производили сладости двести лет назад, какие леденцы и «петушки» любили в разное время. Выставлено много посуды для чаепития разного времени. На мастер-классе можно приготовить сахарный леденец самостоятельно.

Экспозиция рассказывает и об истории производства сахара. В сахарной мастерской показано, как готовили сладости. Почти все экспонаты можно трогать. После осмотра экспозиции каждого посетителя ждет сладкий подарок.

Скульптура «Грибы с глазами»

Улица Ленина, 26 (54.626150,39.751109)

Центральный парк города делится на Нижний сад и Верхний сад. Они расположены по обе стороны улицы Ленина.

Нижний сад когда-то был усадьбой, здесь сохранились вековые деревья. Одна из его достопримечательностей – памятник семье «грибов с глазами». Все слышали присказку: «В Рязани – грибы с глазами, их едят, а они глядят».

По легенде во времена татаро-монгольских набегов был придуман способ, как быстро найти врагов. Горожане не собирали грибы на окраине города, а если видели сорванные или сломанные грибы, понимали, что здесь прошло вражеское войско.

Есть и другая версия происхождения присказки – говорят, что ее придумали, чтобы шутливо передразнивать «якающий» говор рязанцев.

Шляпку самого большого «скульптурного» гриба-отца туристам советуют потереть – это приносит удачу.

Летний клуб «Благородного собрания» (клуб дворянского собрания)

Улица Урицкого, 72 (54.626434, 39.752640)

Шедевр деревянного зодчества, построенный в так называемом «курортном» стиле, – одна из главных достопримечательностей Рязани. Дом украшен искусной резьбой, напоминающей белые воздушные кружева.

Летом, среди зелени Нижнего сада, дом кажется сошедшим с дореволюционной фотокарточки. Зимой, окруженный снегом, напоминает усадьбу Деда Мороза.

Клуб «Благородного собрания» был построен в 1905 году по проекту рязанского архитектора И. Цеханского. В начале XX века нарядная публика съезжалась сюда на балы, маскарады и музыкальные вечера. За ломберными столиками офицеры играли в вист.

В 1925 году здание стало Дворцом пионеров. А с 1979-го тут находится Центр народного творчества, где проводят концерты и выставки.

Музей истории Воздушно-десантных войск

Семинарская улица, 20; площадь В.Ф. Маргелова, 1 (54.633091, 39.736315)

Рязань считается столицей ВДВ. Именно здесь находится единственное в России Высшее воздушно-десантное командное училище им. В.Ф. Маргелова.

Уникальный музей истории ВДВ – самый большой из подобных музеев в мире. В его фондах хранится более 50 тысяч экспонатов, рассказывающих об истории «крылатой пехоты» от зарождения парашютного спорта до наших дней.

Здесь можно увидеть коллекцию парашютов – спортивных и десантных. Стрелковое оружие разного времени – многие экспонаты можно взять в руки и рассмотреть детально. Представлена экипировка, военная форма, ордена и медали, кабинет В. Ф. Маргелова, уникальные документы и фотографии.

Большое внимание посетителей привлекают экспозиции, посвященные подвигу десантников в Афганистане, Югославии, Абхазии и других горячих точках. Впечатляют диорамы: «Подвиг воздушного десанта под Вязьмой» (о событиях зимы 1942 года) и «Высота 776.0», рассказывающая о подвиге легендарной 6-й роты псковских десантников в 2000 году в Чечне.

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